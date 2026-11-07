Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe'nin!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.
ECE'DEN ALTIN DEĞERİNDE GOL Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Büyük çekişmeye sahne olan derbide iki takım da uzun süre gol bulamadı. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Ece Türkoğlu, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GALİBİYET
Bu sonuçla Fenerbahçe arsaVev, puanını 22'e yükselterek liderliğe yükseldi. Galatasaray ise maç fazlasıyla 21 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi.
GALATASARAY İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla Galatasaray, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
ECE'DEN ALTIN DEĞERİNDE GOL Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Büyük çekişmeye sahne olan derbide iki takım da uzun süre gol bulamadı. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Ece Türkoğlu, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GALİBİYET
Bu sonuçla Fenerbahçe arsaVev, puanını 22'e yükselterek liderliğe yükseldi. Galatasaray ise maç fazlasıyla 21 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi.
GALATASARAY İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla Galatasaray, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
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