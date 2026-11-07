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Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe'nin!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 89. dakikada Ece Türkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 17:07
Haber: AA
Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe'nin!
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

ECE'DEN ALTIN DEĞERİNDE GOL Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Büyük çekişmeye sahne olan derbide iki takım da uzun süre gol bulamadı. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Ece Türkoğlu, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GALİBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe arsaVev, puanını 22'e yükselterek liderliğe yükseldi. Galatasaray ise maç fazlasıyla 21 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi.

GALATASARAY İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Galatasaray, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

 



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