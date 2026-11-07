Hansi Flick'ten Atletico Madrid ve Alvarez açıklaması!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Atletico Madrid'e karşı oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman teknik adam, "Her maç çok önemlidir. La Liga'da birbirine çok yakın 3-4 harika takım var ve elbette Atletico Madrid karşısında kazanmak çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oraya kazanmaya kararlı olarak gideceğiz ancak onların harika bir teknik direktöre sahip muhteşem bir takım olduğunu biliyoruz ve kolay olmayacak." sözlerini sarf etti.
Flick, yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den kadrolarına katmak istedikleri Julian Alvarez için gelen sorunun ardından, "Julian Alvarez harika bir oyuncu ama Atletico Madrid'de oynuyor. Benim yapmam gereken şey, kendi takımıma odaklanmak." diye konuştu.
Barcelona, La Liga'da pazar günü Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Flick, yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den kadrolarına katmak istedikleri Julian Alvarez için gelen sorunun ardından, "Julian Alvarez harika bir oyuncu ama Atletico Madrid'de oynuyor. Benim yapmam gereken şey, kendi takımıma odaklanmak." diye konuştu.
Barcelona, La Liga'da pazar günü Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
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