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Serhat Öztaşdelen'den milli takım itirafı: "Beklemiyordum"

Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım'a davet edilmesinin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek Sergen Yalçın'a teşekkür etti. Öztaşdelen, Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 17:25
Fotoğraf: AA
Serhat Öztaşdelen'den milli takım itirafı: 'Beklemiyordum'
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Kocaelispor'un genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım kadrosuna davet edilmesinin ardından Eyüpspor karşılaşması sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BUNU BEKLEMİYORDUM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takımdan davet almayı beklemediğini dile getiren Öztaşdelen, "Milli Takım'a çağrıldığım için çok mutluyum. Bu, her Türk gencinin hayali. Zaten videoda da gördünüz, takım arkadaşlarım benimle duygularını paylaştılar. Çok özel bir anı oldu benim için. Her şey daha yeni başlıyor. Kalıcı olmak için daha çok çalışacağım. Sergen Hoca'ya beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Açıkçası beklemiyordum ama elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'YE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Genç kaleci, Kocaelispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Serhat Öztaşdelen, "Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



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