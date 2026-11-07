Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı ekibin genç futbolcusu Emir Ortakaya, galibiyeti, milli takım hedeflerini ve Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
"MİLLİ ARAYA 19 PUANLA GİRİYORUZ!"
Eyüpspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Emir Ortakaya, şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyuz. Milli araya 19 puanla giriyoruz."
"İNŞALLAH A MİLLİ TAKIM'A DA ADIM ATARIM!"
Ümit Milli Takım'a yeniden davet edilmesini değerlendiren genç futbolcu, A Milli Takım hedefini de dile getirdi.
"Tekrar Ümit Milli Takım'a seçildiğim için çok mutluyum. İnşallah A Milli Takım'a da adım atarım."
"FENERBAHÇE MAÇINDAN 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ!"
Milli arada Çekya ile oynanacak karşılaşmaya odaklanacağını belirten Emir Ortakaya, Kocaelispor'a döndükten sonra Fenerbahçe maçına hazırlanacaklarını söyledi.
"Önümüzde Çekya maçı var, ona konsantre olacağım. Kulübüme döndükten sonra tüm odağımız Fenerbahçe maçı olacak. Tabii ki 3 puanla ayrılmak istiyoruz."
KOCAELİSPOR 19 PUANA ULAŞTI!
Eyüpspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Kocaelispor, puanını 19'a yükselterek milli araya galibiyetle girdi.
"MİLLİ ARAYA 19 PUANLA GİRİYORUZ!"
Eyüpspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Emir Ortakaya, şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyuz. Milli araya 19 puanla giriyoruz."
"İNŞALLAH A MİLLİ TAKIM'A DA ADIM ATARIM!"
Ümit Milli Takım'a yeniden davet edilmesini değerlendiren genç futbolcu, A Milli Takım hedefini de dile getirdi.
"Tekrar Ümit Milli Takım'a seçildiğim için çok mutluyum. İnşallah A Milli Takım'a da adım atarım."
"FENERBAHÇE MAÇINDAN 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ!"
Milli arada Çekya ile oynanacak karşılaşmaya odaklanacağını belirten Emir Ortakaya, Kocaelispor'a döndükten sonra Fenerbahçe maçına hazırlanacaklarını söyledi.
"Önümüzde Çekya maçı var, ona konsantre olacağım. Kulübüme döndükten sonra tüm odağımız Fenerbahçe maçı olacak. Tabii ki 3 puanla ayrılmak istiyoruz."
KOCAELİSPOR 19 PUANA ULAŞTI!
Eyüpspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Kocaelispor, puanını 19'a yükselterek milli araya galibiyetle girdi.
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