Selçuk İnan: 'Neredeyse hatasız oynadık'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 41 yaşındaki teknik adam, oyuncularının özellikle ilk yarıdaki performansından memnun olduğunu ifade etti.
"OYUNCULARIM NEREDEYSE HATASIZ OYNADI!"
Eyüpspor karşılaşmasının kolay geçmeyeceğini bildiklerini belirten Selçuk İnan, rakiplerinin milli ara öncesinde çıkış aradığını söyledi.
"Son haftalarda skor anlamında iyi performans göstermeseler de milli takım arası öncesi çıkış arıyorlardı. Daha agresif ve motive olacaklarını biliyorduk. Nitekim öyle oldu."
Takımının karşılaşmaya iyi hazırlandığını vurgulayan İnan, şu ifadeleri kullandı:
"Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Oyuncularım, ilk yarı neredeyse hatasız oynadılar. Ön alan baskısını çok iyi yaptılar. Maçı da çok istediler. Milli takım arasına böyle bir galibiyetle girmek önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
"MAÇIN TAMAMINDA HAKİMİYET KURACAK GÜÇTE DEĞİLİZ!"
Karşılaşmanın ikinci yarısında hücumda yeterince etkili olamadıklarını belirten Selçuk İnan, savunma performansından memnun olduğunu dile getirdi.
"İkinci yarı ofansif olarak etkili gözükmesek de rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Gerçekleri konuşmak gerekirse maçın tamamında hakimiyet kuracak güçte değiliz. Yine de iyi bir mücadele ve duruşla istediğimiz sonucu alabildik."
"MİLLİ TAKIM ARASI BİZE İYİ GELEBİLİR!"
Oyuncularının son dönemde yoğun şekilde mücadele ettiğini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü, milli takım arasının kendileri için avantaj olabileceğini söyledi.
"Birçok zaman milli takım araları tartışılıyor. Hocalar olarak bunlara uymak zorundayız. Bazen sakatlarımız oluyor ve milli takım arası bize avantaj sağlıyor. Bazen de çok iyi bir performans gösteriyorsunuz ve milli takım arası geliyor. Havanızın bir şekilde dağıldığını düşünüyorsunuz."
İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu dönemde böyle bir milli takım arası bize iyi gelebilir. Aynı oyuncularla çok fazla oynadık. Oyunculara yük bindi. Motivasyonumuzu düşürecek bir durum yok."
SHOW VE RIVAS'IN SAKATLIK DURUMU!
Kocaelispor'da sakatlık yaşayan oyuncuların durumuna da değinen Selçuk İnan, Show'un sağlık durumunun henüz netleşmediğini belirtti.
"Oyuncumuz Show'un durumu ile ilgili bir şey söyleyemem. Doktorumuz muayenesini yaptı. Durumu netleşince sizlerle paylaşacağız."
Rigoberto Rivas'ın da ağrıları nedeniyle oyundan çıktığını söyleyen İnan, "Rigoberto Rivas, ağrıları olduğunu söyledi. O yüzden maçın sonlarında oyundan çıktı. Tetkiklerden sonra durumunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
"SERHAT İLE GURUR DUYUYORUM!"
Kocaelispor'un 21 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen'in ilk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edilmesini değerlendiren Selçuk İnan, genç oyuncuyu tebrik etti.
"Serhat'ın milli takıma çağrılması Kocaelispor için önemli bir olay. Hepimiz gurur duymalıyız. Transfer ederken onun potansiyelini biliyorduk. Kendisi de çok çalıştı, istedi ve çabaladı. Çok da iyi bir karakterden bahsediyoruz. Bu mutluluğu hak ediyordu. Onunla gurur duyuyorum. Onu tebrik ediyorum."
"MİLLİ TAKIMDA KALICI OLMAK ÇOK ZOR!"
Milli takım formasını uzun yıllar giydiğini hatırlatan Selçuk İnan, Serhat Öztaşdelen'e tavsiyelerde bulunduğunu açıkladı.
"Kutsal olan milli takım formasını yıllarca giyen biri olarak onunla konuştum. Oraya çağrılmak çok önemli ve büyük bir olay ama oralarda oynamaya devam etmek çok zor. Bunu kendisiyle paylaştım."
Genç kalecinin potansiyeline güvendiğini belirten İnan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Serhat da bunların altından kalkabilecek karaktere ve yeteneğe sahip. İnşallah milli takımımızı uzun seneler boyunca en iyi şekilde temsil eder."
"OYUNCULARIM NEREDEYSE HATASIZ OYNADI!"
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Eyüpspor karşılaşmasının kolay geçmeyeceğini bildiklerini belirten Selçuk İnan, rakiplerinin milli ara öncesinde çıkış aradığını söyledi.
"Son haftalarda skor anlamında iyi performans göstermeseler de milli takım arası öncesi çıkış arıyorlardı. Daha agresif ve motive olacaklarını biliyorduk. Nitekim öyle oldu."
Takımının karşılaşmaya iyi hazırlandığını vurgulayan İnan, şu ifadeleri kullandı:
"Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Oyuncularım, ilk yarı neredeyse hatasız oynadılar. Ön alan baskısını çok iyi yaptılar. Maçı da çok istediler. Milli takım arasına böyle bir galibiyetle girmek önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
"MAÇIN TAMAMINDA HAKİMİYET KURACAK GÜÇTE DEĞİLİZ!"
Karşılaşmanın ikinci yarısında hücumda yeterince etkili olamadıklarını belirten Selçuk İnan, savunma performansından memnun olduğunu dile getirdi.
"İkinci yarı ofansif olarak etkili gözükmesek de rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Gerçekleri konuşmak gerekirse maçın tamamında hakimiyet kuracak güçte değiliz. Yine de iyi bir mücadele ve duruşla istediğimiz sonucu alabildik."
"MİLLİ TAKIM ARASI BİZE İYİ GELEBİLİR!"
Oyuncularının son dönemde yoğun şekilde mücadele ettiğini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü, milli takım arasının kendileri için avantaj olabileceğini söyledi.
"Birçok zaman milli takım araları tartışılıyor. Hocalar olarak bunlara uymak zorundayız. Bazen sakatlarımız oluyor ve milli takım arası bize avantaj sağlıyor. Bazen de çok iyi bir performans gösteriyorsunuz ve milli takım arası geliyor. Havanızın bir şekilde dağıldığını düşünüyorsunuz."
İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu dönemde böyle bir milli takım arası bize iyi gelebilir. Aynı oyuncularla çok fazla oynadık. Oyunculara yük bindi. Motivasyonumuzu düşürecek bir durum yok."
SHOW VE RIVAS'IN SAKATLIK DURUMU!
Kocaelispor'da sakatlık yaşayan oyuncuların durumuna da değinen Selçuk İnan, Show'un sağlık durumunun henüz netleşmediğini belirtti.
"Oyuncumuz Show'un durumu ile ilgili bir şey söyleyemem. Doktorumuz muayenesini yaptı. Durumu netleşince sizlerle paylaşacağız."
Rigoberto Rivas'ın da ağrıları nedeniyle oyundan çıktığını söyleyen İnan, "Rigoberto Rivas, ağrıları olduğunu söyledi. O yüzden maçın sonlarında oyundan çıktı. Tetkiklerden sonra durumunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
"SERHAT İLE GURUR DUYUYORUM!"
Kocaelispor'un 21 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen'in ilk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edilmesini değerlendiren Selçuk İnan, genç oyuncuyu tebrik etti.
"Serhat'ın milli takıma çağrılması Kocaelispor için önemli bir olay. Hepimiz gurur duymalıyız. Transfer ederken onun potansiyelini biliyorduk. Kendisi de çok çalıştı, istedi ve çabaladı. Çok da iyi bir karakterden bahsediyoruz. Bu mutluluğu hak ediyordu. Onunla gurur duyuyorum. Onu tebrik ediyorum."
"MİLLİ TAKIMDA KALICI OLMAK ÇOK ZOR!"
Milli takım formasını uzun yıllar giydiğini hatırlatan Selçuk İnan, Serhat Öztaşdelen'e tavsiyelerde bulunduğunu açıkladı.
"Kutsal olan milli takım formasını yıllarca giyen biri olarak onunla konuştum. Oraya çağrılmak çok önemli ve büyük bir olay ama oralarda oynamaya devam etmek çok zor. Bunu kendisiyle paylaştım."
Genç kalecinin potansiyeline güvendiğini belirten İnan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Serhat da bunların altından kalkabilecek karaktere ve yeteneğe sahip. İnşallah milli takımımızı uzun seneler boyunca en iyi şekilde temsil eder."