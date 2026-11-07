Bugün
BİTTİ
Samsunspor
1
Konyaspor
0
CANLI
22'
Galatasaray
1
Amed Sportif
0
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
CANLI
18'
Göztepe
0
Başakşehir
0
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
5
CANLI
24'
Pendikspor
0
İstanbulspor
0
CANLI
90'
B. Dortmund
2
Elversberg
1
CANLI
90'
Mainz 05
0
Bayern Munih
2
Bugün
BİTTİ
Paderborn
2
E. Frankfurt
2
Bugün
BİTTİ
RB Leipzig
5
Augsburg
2
Bugün
20:30
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
CANLI
65'
Arsenal
0
Hull City
0
CANLI
66'
Fulham
0
Newcastle
0
Bugün
20:30
N. Forest
M.City
Bugün
20:30
Osasuna
Athletic Bilbao
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Galatasaray Madeş Mobilya'dan deplasmanda zafer!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, deplasmanda karşılaştığı İstanbul Gençlik'i 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Madeş Mobilya'dan deplasmanda zafer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5.haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Salonu Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakemler: Oğuzhan Ünal, Onur Coşkun

İstanbul Gençlik: Yasin Aydın, Bertuğ Öndeş, Padar, Dick Kooy, Cemal Özgür, Mejias (Burak Mert, Doğan Karakoç, Burak Güngör, Caner Çiçekoğlu)

Galatasaray Madeş Mobilya: Doğukan Ulu, Micah Maa, Efe Mandıracı, Samet Güneş, Can Koç, Maar (Samet Yalçın, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Alonso, Özgür Benzer, Yiğit Kaplan)

Setler: 25-18, 15-25, 26-28, 23-25

Süre: 118 dakika (30, 23, 35, 30)

 



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.