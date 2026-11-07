Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor'u ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 4-3'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RAMS PARK'TA İLK GOL
Galatasaray, 7. dakikada Rafael Leao ile 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız, RAMS Park'taki ilk golünü attı.
Galatasaray, 45. dakikada Amedspor kalecisi Alban Lafont'un kendi kalesine attığı golle durumu 2-0 yaptı. Bu dakikada Aleksey Batrakov'un vuruşu Lafont'tan ağlara gitti.
DEVREDE GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray, sahasında ağırladığı Amedspor karşısında ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip Galatasaray'da sakatlanan Rafael Leao, ikinci yarının başında kenara geldi. Galatasaray'da bu sakatlık sonrası 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.
ALEKSEY BATRAKOV YİNE ATTI
Galatasaray, 59. dakikada son dönemin formda ismi Aleksey Batrakov ile 3-0'ı buldu.
AMEDSPOR'DAN ÜST ÜSTE GOLLER
Amedspor, Galatasaray karşısında 3 dakikada 2 gol attı.
Diyarbakır temsilcisi, 62. dakikada Dia Saba'nın serbest vuruş golüyle durumu 3-1 yaptı.
Amedspor, Gift Orban'ın 65. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.
BARIŞ ALPER ATTI
MAÇ 4-3 SONA ERDİ
Galatasaray, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kafa golüyle Amedspor karşısında durumu 4-2 yaptı.
Amedspor, 90+2'de Yira Sor ile bir gol daha buldu ve maç 4-3 sona erdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 6 maça yükseltti.
Galatasaray, 11 maç sonunda ligde 28 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Amedspor ise 23 puanda kaldı.
Ligde milli aradan sonra Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Galatasaray maçındaki mağlubiyetiyle ligde ikinci yenilgisini yaşayan Amedspor, milli ara sonrası Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'DAN KULÜP REKORU!
Süper Lig'de oynadığı son 41 iç saha maçını kaybetmeyen Galatasaray (33G 8B), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi mücadelenin ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de geride kalan 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 25 puan topladı. Galatasaray, haftaya 23 puanlı rakibi Amed Sportif Faaliyetler'in önünde lider girdi. İki ekip, 11. haftada RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçının ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Buruk, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başlayan kaptan Abdülkerim Bardakcı'dan cezası, yıldız golcü Victor Osimhen'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Rafael Leao'yu 11'de sahaya sürdü.
JAKOBS VE BARIŞ ALPER KARARI
Okan Buruk, sol bek Ismail Jakobs'u stoper, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı ise santrfor olarak oynattı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Abdülkerim ve Osimhen'in yokluğunda bu iki bölgeyi orijini farklı olan oyuncularla doldurdu. Buruk, bek Jakobs'u stopere, kanat Barış Alper'i ise en uca çekti.
Galatasaray'ın kadrosunda stoper orijinli Bitshiabu ile santrfor orijinli Deniz Gül yedek kulübesinde görev bekledi.
OSIMHEN KADRODA YOK
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosunda yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinde esneme oluşan ve kontrollerinde serbest fragman bulunan Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından bugün artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi.
Milli maç arası öncesindeki son maçın kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki santrforun durumu sağlık ekibi tarafından günlük değerlendirmelerle takip edilecek.
ZEMİN SORUNU DEVAM ETTİ!
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki zemin sorunu Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde de devam etti.
Yeni sezon öncesinde bakıma alınan zemin, yaşanan bozulmanın ardından bir önceki milli maç arasında tamamen yenilendi. Yaklaşık 1 ayda üstünde 4 maç yapılan zemin yeniden bozuldu.
Amed Sportif Faaliyetler maçında da zemindeki sorunlar göze çarptı.
GABRIEL SARA'YA PLAKET
Galatasaray'da 100 resmi maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya plaket verildi.
Sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında çıkan Sara'ya plaketini kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Galatasaraylı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmaya 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla önünde Atatürk'ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.
Maç öncesi seremonide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu gerçekleştirildi. Stattaki skorbord ve LED ekranlara, "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi yansıtıldı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı.
Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in karşı karşıya geldiği RAMS Park'ta ev sahibi tribünler neredeyse tamamen doldu.
Konuk takım taraftarları da kendileri için ayrılan 2 bin 500 kişilik deplasman tribününde boş yer bırakmadı.
AMEDSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Süper Lig'in 10. haftasında 5-1 kazandıkları Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Diyarbakır temsilcisi, kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacağı müsabakaya Alban-Marc Lafont, Ermal Krasnic, Lumbardh Dellova, David Bates, Umut Meraş, Ryan Raveloson, Gökhan Gül, Furkan Soyalp, Dia Saba, Gift Orban, Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.
Konuk takımın yedek kulübesinde Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Yira Sor, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Ali Turap Bülbül, Rayan Lutin görev bekledi.
Hasi, Eyüpspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Simuel Ballet'den cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Mehmet Yeşil ile Lutin'i ise yedeğe çekti. Arnavut çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Dellova, Gökhan Gül ve Diagne'yi oynattı.
DIAGNE, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli santrforu Mbaye Diagne, eski takımına karşı mücadele etti.
2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Diagne, RAMS Park'a bu kez rakip olarak çıktı.
Diagne, 2022'de ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile Galatasaray'a karşı 2 maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de yedekler arasında yer alarak eski takımına karşı şans bekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
7. dakikada Galatasaray öne geçti. Amed Sportif Faaliyetler savunmasından dönen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Torreira, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Leao'ya aktardı. Portekizli oyuncunun penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
18. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak topu kornere tokatladı.
23. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Leao'nun rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta kaleci Lafont, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
37. dakikada Dia Saba'nın pasında savunma arkasına sarkan Krasnic'in ceza sahasının sol çaprazından vuruşunda top auta çıktı.
44. dakikada rakip yarı sahada büyük boşluk bulan sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün, Batrakov ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.
45. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Batrakov'un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Lafont'ın tokatlamak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Galatasaray, 7. dakikada Rafael Leao ile 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız, RAMS Park'taki ilk golünü attı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
Galatasaray, 45. dakikada Amedspor kalecisi Alban Lafont'un kendi kalesine attığı golle durumu 2-0 yaptı. Bu dakikada Aleksey Batrakov'un vuruşu Lafont'tan ağlara gitti.
DEVREDE GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray, sahasında ağırladığı Amedspor karşısında ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip Galatasaray'da sakatlanan Rafael Leao, ikinci yarının başında kenara geldi. Galatasaray'da bu sakatlık sonrası 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.
ALEKSEY BATRAKOV YİNE ATTI
Galatasaray, 59. dakikada son dönemin formda ismi Aleksey Batrakov ile 3-0'ı buldu.
AMEDSPOR'DAN ÜST ÜSTE GOLLER
Amedspor, Galatasaray karşısında 3 dakikada 2 gol attı.
Diyarbakır temsilcisi, 62. dakikada Dia Saba'nın serbest vuruş golüyle durumu 3-1 yaptı.
Amedspor, Gift Orban'ın 65. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.
BARIŞ ALPER ATTI
MAÇ 4-3 SONA ERDİ
Galatasaray, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kafa golüyle Amedspor karşısında durumu 4-2 yaptı.
Amedspor, 90+2'de Yira Sor ile bir gol daha buldu ve maç 4-3 sona erdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 6 maça yükseltti.
Galatasaray, 11 maç sonunda ligde 28 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Amedspor ise 23 puanda kaldı.
Ligde milli aradan sonra Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Galatasaray maçındaki mağlubiyetiyle ligde ikinci yenilgisini yaşayan Amedspor, milli ara sonrası Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'DAN KULÜP REKORU!
Süper Lig'de oynadığı son 41 iç saha maçını kaybetmeyen Galatasaray (33G 8B), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi mücadelenin ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de geride kalan 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 25 puan topladı. Galatasaray, haftaya 23 puanlı rakibi Amed Sportif Faaliyetler'in önünde lider girdi. İki ekip, 11. haftada RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçının ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Buruk, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başlayan kaptan Abdülkerim Bardakcı'dan cezası, yıldız golcü Victor Osimhen'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Rafael Leao'yu 11'de sahaya sürdü.
JAKOBS VE BARIŞ ALPER KARARI
Okan Buruk, sol bek Ismail Jakobs'u stoper, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı ise santrfor olarak oynattı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Abdülkerim ve Osimhen'in yokluğunda bu iki bölgeyi orijini farklı olan oyuncularla doldurdu. Buruk, bek Jakobs'u stopere, kanat Barış Alper'i ise en uca çekti.
Galatasaray'ın kadrosunda stoper orijinli Bitshiabu ile santrfor orijinli Deniz Gül yedek kulübesinde görev bekledi.
OSIMHEN KADRODA YOK
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosunda yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinde esneme oluşan ve kontrollerinde serbest fragman bulunan Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından bugün artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi.
Milli maç arası öncesindeki son maçın kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki santrforun durumu sağlık ekibi tarafından günlük değerlendirmelerle takip edilecek.
ZEMİN SORUNU DEVAM ETTİ!
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki zemin sorunu Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde de devam etti.
Yeni sezon öncesinde bakıma alınan zemin, yaşanan bozulmanın ardından bir önceki milli maç arasında tamamen yenilendi. Yaklaşık 1 ayda üstünde 4 maç yapılan zemin yeniden bozuldu.
Amed Sportif Faaliyetler maçında da zemindeki sorunlar göze çarptı.
GABRIEL SARA'YA PLAKET
Galatasaray'da 100 resmi maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya plaket verildi.
Sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında çıkan Sara'ya plaketini kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Galatasaraylı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmaya 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla önünde Atatürk'ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.
Maç öncesi seremonide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu gerçekleştirildi. Stattaki skorbord ve LED ekranlara, "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi yansıtıldı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı.
Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in karşı karşıya geldiği RAMS Park'ta ev sahibi tribünler neredeyse tamamen doldu.
Konuk takım taraftarları da kendileri için ayrılan 2 bin 500 kişilik deplasman tribününde boş yer bırakmadı.
AMEDSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Süper Lig'in 10. haftasında 5-1 kazandıkları Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Diyarbakır temsilcisi, kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacağı müsabakaya Alban-Marc Lafont, Ermal Krasnic, Lumbardh Dellova, David Bates, Umut Meraş, Ryan Raveloson, Gökhan Gül, Furkan Soyalp, Dia Saba, Gift Orban, Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.
Konuk takımın yedek kulübesinde Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Yira Sor, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Ali Turap Bülbül, Rayan Lutin görev bekledi.
Hasi, Eyüpspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Simuel Ballet'den cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Mehmet Yeşil ile Lutin'i ise yedeğe çekti. Arnavut çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Dellova, Gökhan Gül ve Diagne'yi oynattı.
DIAGNE, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli santrforu Mbaye Diagne, eski takımına karşı mücadele etti.
2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Diagne, RAMS Park'a bu kez rakip olarak çıktı.
Diagne, 2022'de ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile Galatasaray'a karşı 2 maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de yedekler arasında yer alarak eski takımına karşı şans bekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
7. dakikada Galatasaray öne geçti. Amed Sportif Faaliyetler savunmasından dönen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Torreira, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Leao'ya aktardı. Portekizli oyuncunun penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
18. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak topu kornere tokatladı.
23. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Leao'nun rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta kaleci Lafont, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
37. dakikada Dia Saba'nın pasında savunma arkasına sarkan Krasnic'in ceza sahasının sol çaprazından vuruşunda top auta çıktı.
44. dakikada rakip yarı sahada büyük boşluk bulan sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün, Batrakov ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.
45. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Batrakov'un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Lafont'ın tokatlamak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)