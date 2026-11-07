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Gökhan Bozkaya ve Ece Türkoğlu'ndan Galatasaray derbisi sonrası açıklamalar!

Fenerbahçe arsaVev'in Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından teknik direktör Gökhan Bozkaya ve galibiyet golünü atan Ece Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 18:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gökhan Bozkaya ve Ece Türkoğlu'ndan Galatasaray derbisi sonrası açıklamalar!
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe arsaVev'de teknik direktör Gökhan Bozkaya ve galibiyet golünün sahibi Ece Türkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbiyi değerlendiren Bozkaya, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM!"

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Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Gökhan Bozkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir maç oldu. Saha içinde inanılmaz bir mücadele vardı. İki takımı da kutluyorum. Oyuncular, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler ve oyun disiplinine sadık kaldılar."

"SABIRLI OYNADIK VE GOLÜ BULDUK!"

Karşılaşmada oyun disiplinine bağlı kaldıklarını belirten Bozkaya, derbi galibiyetinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Sabırlı oynadık ve neticesinde golü bulduk. Çok mutluyum. İçeride Galatasaray'a karşı güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum."

"REAL SOCIEDAD MAÇINDA TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ!"

UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında 11 Kasım Çarşamba günü İspanya temsilcisi Real Sociedad ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gökhan Bozkaya, tur hedeflerini açıkladı.

"Real Sociedad maçını kazanmak istiyoruz. İlk maçı 2-0 kaybettik ama sahaya tur için çıkacağız. Stadımızda oynayacağız. Tüm seyircilerimizi maça davet ediyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

ECE TÜRKOĞLU: "ÖNEMLİ BİR AVANTAJI ELİMİZE GEÇİRDİK!"

Galatasaray karşısında Fenerbahçe arsaVev'e galibiyeti getiren golü kaydeden Ece Türkoğlu, karşılaşmanın ardından şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mutluyuz. Derbiler her zaman farklıdır. Şampiyonluk yarışında da önemli bir avantajı elimize geçirdik."

"ASLA PES ETMEYEN BİR TAKIM VAR!"

Real Sociedad karşılaşmasına da hazır olduklarını belirten Ece Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa maçına da hazırız. Asla pes etmeyen bir takım var. Takımımla gurur duyuyorum. Devamı da gelecek."

DERBİ GALİBİYETİNİ TARAFTARLARLA KUTLADILAR!

Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe arsaVev'de futbolcular ve teknik ekip, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Sarı-lacivertliler, derbi galibiyetini tribünlerdeki taraftarlarıyla birlikte kutladı.

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