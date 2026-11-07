Bugün
BİTTİ
Samsunspor
1
Konyaspor
0
CANLI
21'
Galatasaray
1
Amed Sportif
0
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
CANLI
17'
Göztepe
0
Başakşehir
0
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
5
CANLI
23'
Pendikspor
0
İstanbulspor
0
CANLI
90'
B. Dortmund
2
Elversberg
1
CANLI
90'
Mainz 05
0
Bayern Munih
2
Bugün
BİTTİ
Paderborn
2
E. Frankfurt
2
Bugün
BİTTİ
RB Leipzig
5
Augsburg
2
Bugün
20:30
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
CANLI
64'
Arsenal
0
Hull City
0
CANLI
65'
Fulham
0
Newcastle
0
Bugün
20:30
N. Forest
M.City
Bugün
20:30
Osasuna
Athletic Bilbao
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Halkbank, set vermeden kazandı

Efeler Ligi'nde Halkbank, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 18:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank, set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Sungurlu Mahmut Atalay

Hakemler: İsmail Yıldırım, İsmail Kanber

Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Ümit Demir, Mestre, Eren Kanlı, Oğulcan Yatgın, Espeland (Balabanov, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmet Kaan Karaçil, Serkan Koçak, Ensing, Kemal Kayhan)

Halkbank: Matey Kazıyski, Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Volkan Done, Halit Kurtuluş ( Umut Özdemir, Berat Batın Mergen, Denislav Slavchec Bardarov, Murat Yenipazar, Darlan Ferreira, Alejandro Rodriguez Fuentes, Hamza Yiğit Aslan)

Setler: 17-25, 23-25, 21-25

Süre: 92 dakika



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.