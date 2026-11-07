Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Elversberg'i ağırladı. Borussia Dortmund, maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Felix Nmecha attı. Nmecha, 55 ve 71. dakikalarda ağları havalandırdı. Elversberg'in tek golünü 81. dakikada Noel Futkeu attı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. Elversberg, 13 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Borussia Dortmund, Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Elversberg, sahasında Freiburg'u konuk edecek.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. Elversberg, 13 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Borussia Dortmund, Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Elversberg, sahasında Freiburg'u konuk edecek.
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