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İrfan Can Kahveci: "İnşallah şampiyon oluruz"

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Arca Çorum FK maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 18:40 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 19:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İrfan Can Kahveci: 'İnşallah şampiyon oluruz'
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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Arca Çorum FK maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli futbolcu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon başından beri, yıllardan beri, 2-3 senedir kendime çok dikkat ediyorum. Çalışıyorum. Şanlı Fenerbahçe formasıyla 200. maça memleketimde çıktım. 2 gol attım. Mutluyum. Böyle devam edip, seriler yakalayıp inşallah şampiyon oluruz." dedi.

Sözlerine devam eden İrfan Can Kahveci, "Fenerbahçe'de çok kaliteli ayaklar var. Oyun içinde doğru pozisyon aldığında, doğru konumlandığında şut şansları geliyor. Bunun sonucunda daha az şut atarak 5 gol attık." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU, İSMAİL KARTAL VE DIRK KUYT SÖZLERİ

İrfan Can Kahveci, takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için, "Emre Hoca bu kulübün dinamiklerini iyi bilen, kendini çok geliştirmiş bir hoca. Önceki hocalarımıza İsmail Hoca'ya ve Kuyt Hoca'ya teşekkür ederim, onların emekleri yok sayılamaz. Emre Hoca ile inşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız." sözlerini sarf etti.

Sarı-lacivertli oyuncu, son olarak, "Sonuçta takımın kazanması önemli, goller atılır zaten, önemli olan sonda mutlu olmamız." diye konuştu.






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