Roland Sallai: 'Devam edeceğim'

Galatasaray forması giyen Roland Sallai, Macaristan Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığı nedeniyle bir önceki milli maç döneminde Macaristan Milli Takımı'nda yer almayan 29 yaşındaki futbolcu, "Maçlarımızı elbette takip ettim ve takımı destekledim. Takım arkadaşlarımla iletişimimi sürdürdüm; bu arada bir an önce sahalara dönebilmek için çalışmalara devam ettim." dedi.
"ARTIK GENÇ OYUNCU DEĞİLİM"
Macaristan Milli Takımı'na ilk olarak 2016'da seçilen Sallai, aradan geçen 10 yıllık sürece nasıl baktığını, "Artık genç bir oyuncu olmadığımı sık sık düşünüyorum, gelecek yıl 30 yaşında olacağım ancak maçtan maça odaklanmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." sözleriyle anlattı.
Macaristan, UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan deplasmanına gidecek ve sahasında Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Roland Sallai, "Gürcistan'a karşı daha önce oynamamıştım ama cumartesi günkü karşılaşma umarım benim için unutulmaz bir maç olur. İyi bir sonuç alacağımızı ve evimize 3 puanla döneceğimize inanıyorum." dedi.
FARKLI MEVKİLERDE OYNAMASI
Galatasaray'da sağ bekte oynaması ve Macaristan Milli Takımı'nda daha çok kenar forvet olarak oynamasıyla ilgili gelen soruya cevap veren deneyimli futbolcu, "Ben birden fazla pozisyonda iyi performans gösterebilen bir oyuncuyum; bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğim." dedi.
"BEN HAZIRIM AMA OYNAR"
Macaristan Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Dominik Szoboszlai'nin Gürcistan karşısında oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Szoboszlai'nin forma giyememesi durumunda takımda liderlik rolünü üstlenmeye hazır olup olmadığı sorulan Sallai, "Elbette hazırım ancak onun sahaya çıkacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulan Roland Sallai, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
"ARTIK GENÇ OYUNCU DEĞİLİM"
Macaristan Milli Takımı'na ilk olarak 2016'da seçilen Sallai, aradan geçen 10 yıllık sürece nasıl baktığını, "Artık genç bir oyuncu olmadığımı sık sık düşünüyorum, gelecek yıl 30 yaşında olacağım ancak maçtan maça odaklanmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." sözleriyle anlattı.
Macaristan, UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan deplasmanına gidecek ve sahasında Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Roland Sallai, "Gürcistan'a karşı daha önce oynamamıştım ama cumartesi günkü karşılaşma umarım benim için unutulmaz bir maç olur. İyi bir sonuç alacağımızı ve evimize 3 puanla döneceğimize inanıyorum." dedi.
FARKLI MEVKİLERDE OYNAMASI
Galatasaray'da sağ bekte oynaması ve Macaristan Milli Takımı'nda daha çok kenar forvet olarak oynamasıyla ilgili gelen soruya cevap veren deneyimli futbolcu, "Ben birden fazla pozisyonda iyi performans gösterebilen bir oyuncuyum; bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğim." dedi.
"BEN HAZIRIM AMA OYNAR"
Macaristan Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Dominik Szoboszlai'nin Gürcistan karşısında oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Szoboszlai'nin forma giyememesi durumunda takımda liderlik rolünü üstlenmeye hazır olup olmadığı sorulan Sallai, "Elbette hazırım ancak onun sahaya çıkacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulan Roland Sallai, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
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— Sporx (@sporx) November 10, 2026