Victor Osimhen için korkutan tablo

Victor Osimhen'in Galatasaray'a geldiğinden bu yana geçirdiği sakatlık ve kaçırdığı maç sayıları sarı-kırmızılı taraftarları korkutuyor.
7 FARKLI SAKATLIK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ı sırtlayan isim olan yıldız futbolcu, takıma geldiği Eylül 2024'ten bugüne kadar 7 farklı sakatlık geçirerek tam 23 maç kaçırdı.
Osimhen bu sakatlıklar dolayısıyla da formasından 142 gün uzak kaldı. 28 Eylül 2024'te yaşadığı kas gerilmesiyle 3 maç kaçıran Nijeryalı golcü, 7 Eylül 2025'te de ayak bileği burkulmasıyla 3 maç kaçırdı. 16 Kasım 2025'teki uyluk gerilmesi nedeniyle 2 maçta forma giyemeyen Osimhen, 17 Şubat 2026'da ise diz sakatlığından dolayı 2 maç kaçırdı. 18 Mart 2026'da da kolundaki yırtık nedeniyle 3 maçta oynayamayan Osimhen, Eylül 2026'da da kasık gerilmesi yüzünden 3 maç kaçırdı.
Son olarak dizinden ameliyat edilen Osimhen'in yeniden sahalara dönüşü beş haftayı bulabilir. Nijeryalı golcünün Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında görev alması beklenmiyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
7 FARKLI SAKATLIK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ı sırtlayan isim olan yıldız futbolcu, takıma geldiği Eylül 2024'ten bugüne kadar 7 farklı sakatlık geçirerek tam 23 maç kaçırdı.
Osimhen bu sakatlıklar dolayısıyla da formasından 142 gün uzak kaldı. 28 Eylül 2024'te yaşadığı kas gerilmesiyle 3 maç kaçıran Nijeryalı golcü, 7 Eylül 2025'te de ayak bileği burkulmasıyla 3 maç kaçırdı. 16 Kasım 2025'teki uyluk gerilmesi nedeniyle 2 maçta forma giyemeyen Osimhen, 17 Şubat 2026'da ise diz sakatlığından dolayı 2 maç kaçırdı. 18 Mart 2026'da da kolundaki yırtık nedeniyle 3 maçta oynayamayan Osimhen, Eylül 2026'da da kasık gerilmesi yüzünden 3 maç kaçırdı.
Son olarak dizinden ameliyat edilen Osimhen'in yeniden sahalara dönüşü beş haftayı bulabilir. Nijeryalı golcünün Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında görev alması beklenmiyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.