FIFA'da Wenger sürprizi! Infantino'ya rakip olabilir

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, FIFA başkanlığı seçiminde Gianni Infantino'nun karşısına çıkmayı değerlendiriyor.

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calendar 09 Kasım 2026 18:12 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 18:22
Haber: Sporx.com dış haberler
FIFA'da Wenger sürprizi! Infantino'ya rakip olabilir
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Arsene Wenger, FIFA başkanlığına aday olmayı düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arsenal'in eski teknik direktörü olan 77 yaşındaki Wenger, mevcut başkan Gianni Infantino'nun karşısına güçlü bir alternatif çıkarmak isteyen UEFA'nın destek verebileceği adaylar arasında bulunuyor.

Ancak Fransız futbol adamı, şu aşamada UEFA'nın öncelikli adayı olarak görülmüyor. Avrupa futbolunun yönetim organı, diğer isimleri de değerlendirmeyi sürdürüyor. Wenger'in ise seçime girip girmeme konusunda henüz karar vermediği belirtiliyor.

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HAFTALARDIR DEĞERLENDİRİYOR

Fransız L'Equipe gazetesi, hafta sonunda yayımladığı haberinde Wenger'in adaylığa sıcak baktığını ve birkaç haftadır bir sonraki adımını değerlendirdiğini yazdı.

Wenger'in futbol dünyasındaki saygınlığı ve FIFA yönetimine ilişkin yakın bilgisi, aday olması halinde kendisini Infantino için güçlü bir rakip haline getirebilir. Fransız futbol adamı, 2019'dan bu yana FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapıyor.

UEFA'nın, Avrupa'nın hangi adaya destek vereceğini görüşmek üzere bu hafta hem icra kurulu toplantıları düzenlemesi hem de üye ülke federasyonlarını bir araya getirmesi bekleniyor.

INFANTINO'YA GÜVEN SARSILDI

Infantino'nun konumu, yaz aylarında FIFA Forward Enterprise (FFE) adlı Dünya Kupası şirketindeki azınlık hissesini özel yatırımcılara satma planının ortaya çıkmasıyla sarsılmıştı.

Aralarında UEFA'nın da bulunduğu üç kıta konfederasyonu bu plana karşı çıkmıştı. Infantino daha sonra projeden vazgeçse de UEFA, İsviçreli başkana duyduğu güveni kaybettiğini açıklamış ve seçimde karşısına çıkarılabilecek bir isim belirlemek için çalışmalara başlamıştı.

TASHIMA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima, perşembe günü FIFA başkanlığına aday olacağını duyurdu.

SEÇİM 18 MART'TA

FIFA'nın bir sonraki başkanının belirleneceği seçim, gelecek yıl 18 Mart'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek FIFA Kongresi'nde yapılacak.

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