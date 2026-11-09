Beşiktaş'ta Trossard yerini buldu!

Ligde ve Avrupa'da son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni sahasına 3-0 yenerek kendine geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bir süredir sessiz olan Dusan Vlahovic 2 golle rakibin gardını düşürürken maçın esas yıldızı ise 3 asist yapan Leandro Trossard oldu.
İlk yarıda Vlahovic'in attığı iki golün de pasını veren tecrübeli oyuncu, 85. dakikada ise Ernest Poku'nun golünde sahneye çıktı. Vlahovic'in savunmanın arasına attığı pasla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Trossard'ın aşırtma vuruşunda kaleye giden topu Poku çizgi üzerinde filelerle buluşturdu.
HÜCUMU YÖNETEN İSİM
Karşılaşmaya sağda başlasa da merkeze yakın oynayarak dikkat çeken Belçikalı, hücumu yöneten isim oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncusunun yeni bölgedeki performansından oldukça memnun kalırken milli aranın ardından da Trossard'ın benzer şekilde kullanılması hedefleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Siyah-beyazlıların Arsenal'den yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Trossard, ligde şu ana kadar 2 gol ve 4 asist üretti.
İlk yarıda Vlahovic'in attığı iki golün de pasını veren tecrübeli oyuncu, 85. dakikada ise Ernest Poku'nun golünde sahneye çıktı. Vlahovic'in savunmanın arasına attığı pasla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Trossard'ın aşırtma vuruşunda kaleye giden topu Poku çizgi üzerinde filelerle buluşturdu.
HÜCUMU YÖNETEN İSİM
Karşılaşmaya sağda başlasa da merkeze yakın oynayarak dikkat çeken Belçikalı, hücumu yöneten isim oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncusunun yeni bölgedeki performansından oldukça memnun kalırken milli aranın ardından da Trossard'ın benzer şekilde kullanılması hedefleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Siyah-beyazlıların Arsenal'den yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Trossard, ligde şu ana kadar 2 gol ve 4 asist üretti.