Beşiktaş'ta Fabio Miretti hedefi

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Fabio Miretti'yi milli aradan sonraki Konyaspor maçına yetiştirmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 11:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Fabio Miretti hedefi
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Beşiktaş'ta Fabio Miretti için hedef ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların Crystal Palace ile oynadığı maçta sakatlanan ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta sahada yokluğunu hissettiklerini söylediği Miretti için hedef Konyaspor maçı! Beşiktaş, sakatlığı bulunan İtalyan orta saha oyuncusunu milli aradan sonraki ilk maç olan Konyaspor maçına yetiştirmek istiyor.

Fabio Miretti, sakatlığından önce Beşiktaş'ta 7 maçta forma şansı bulmuştu.  



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