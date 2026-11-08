İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Brighton, sahasında Brentford'u ağırladı. Brighton, The American Express Stadyumu'ndaki maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Diego Gomez ve 42. dakikada penaltıdan Pascal Gross kaydetti.
Brentford, Thiago'nun 24. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Brighton, bu galibiyetle birlikte 22 puana yükseldi. Fabian Hürzeler'in ekibi, milli araya ikinci sırada girecek. Brentford ise 14 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Brighton, Hull City deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Everton'ı ağırlayacak.
Brentford, Thiago'nun 24. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Brighton, bu galibiyetle birlikte 22 puana yükseldi. Fabian Hürzeler'in ekibi, milli araya ikinci sırada girecek. Brentford ise 14 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Brighton, Hull City deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Everton'ı ağırlayacak.
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