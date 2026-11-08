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Bocchetti: "İyi gidişin devamını bekliyoruz"

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Salvatore Bocchetti, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 17:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bocchetti: 'İyi gidişin devamını bekliyoruz'
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Salvatore Bocchetti, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

"İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİLER"

Galibiyetin kolay olmadığını belirten İtalyan teknik adam, "Oyuncularımız, aldığımız kötü sonuçlardan sonra iyi bir reaksiyon gösterdi. Karakterli oyuncular. Bu iyi gidişin devamını bekliyoruz. Biz, tarihi bir kulübü temsil ediyoruz. Bu yüzden de her maç yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



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