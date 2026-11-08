Van Bronckhorst'a bir darbe daha: Feyenoord 5 maçtır kazanamıyor!

Hollanda Eredivisie'nin 12. haftasında Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Feyenoord, deplasmanda Heerenveen ile karşı karşıya geldi. Abe Lenstra Stadı'nda oynanan ve 8 gole sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-3 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üç gol bulmasına rağmen kalesinde gördüğü beş gole engel olamayan Feyenoord, milli ara öncesinde kötü gidişatını durduramadı.
VAN BRONCKHORST ÇIKIŞ YOLU BULAMADI
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Rotterdam ekibi, lig ve Avrupa'da üst üste yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini ekledi.
Heerenveen deplasmanından da eli boş dönen Feyenoord, son 5 resmi karşılaşmasında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK
Feyenoord'un son 5 resmi maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Real Betis 1-0 Feyenoord
PSV 1-1 Feyenoord
Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard
Feyenoord 0-3 Inter
Heerenveen 5-3 Feyenoord
Bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandıran Van Bronckhorst'un ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.
VAN BRONCKHORST ÇIKIŞ YOLU BULAMADI
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Rotterdam ekibi, lig ve Avrupa'da üst üste yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini ekledi.
Heerenveen deplasmanından da eli boş dönen Feyenoord, son 5 resmi karşılaşmasında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK
Feyenoord'un son 5 resmi maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Real Betis 1-0 Feyenoord
PSV 1-1 Feyenoord
Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard
Feyenoord 0-3 Inter
Heerenveen 5-3 Feyenoord
Bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandıran Van Bronckhorst'un ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.
😍Feyenoord 4 pasla golü buldu! ✨Anis Hadj Moussa müthiş final yaptı. https://t.co/xwrKlim583
— Sporx (@sporx) November 8, 2026
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