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Van Bronckhorst'a bir darbe daha: Feyenoord 5 maçtır kazanamıyor!

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord, Heerenveen deplasmanında 5-3 mağlup oldu. Rotterdam ekibinin resmi maçlardaki galibiyet hasreti 5 karşılaşmaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 16:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Van Bronckhorst'a bir darbe daha: Feyenoord 5 maçtır kazanamıyor!
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Hollanda Eredivisie'nin 12. haftasında Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Feyenoord, deplasmanda Heerenveen ile karşı karşıya geldi. Abe Lenstra Stadı'nda oynanan ve 8 gole sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-3 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üç gol bulmasına rağmen kalesinde gördüğü beş gole engel olamayan Feyenoord, milli ara öncesinde kötü gidişatını durduramadı.

VAN BRONCKHORST ÇIKIŞ YOLU BULAMADI

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Rotterdam ekibi, lig ve Avrupa'da üst üste yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini ekledi.

Heerenveen deplasmanından da eli boş dönen Feyenoord, son 5 resmi karşılaşmasında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK

Feyenoord'un son 5 resmi maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Real Betis 1-0 Feyenoord
PSV 1-1 Feyenoord
Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard
Feyenoord 0-3 Inter
Heerenveen 5-3 Feyenoord

Bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandıran Van Bronckhorst'un ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.



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