Stuttgart kazandı, Werder Bremen'in serisi sona erdi!

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Stuttgart, sahasında konuk ettiği Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Maximilian Mittelstadt kaydetti.
STUTTGART, MITTELSTADT İLE ÖNE GEÇTİ!
Stuttgart, Grischa Prömel'in pasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Maximilian Mittelstadt'ın golüyle öne geçti.
Kalecinin önde olduğunu gören Alman futbolcu, yaptığı aşırtma vuruşla topu sol üst köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Stuttgart, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
WERDER BREMEN'İN SERİSİ SONA ERDİ!
Stuttgart, aldığı galibiyetle Werder Bremen'in 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Stuttgart, 8. sırada yer aldı.
Werder Bremen ise 15 puanla 5. sırada kaldı.
GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ!
Bundesliga'nın gelecek haftasında Stuttgart, Schalke'ye konuk olacak.
Werder Bremen ise sahasında Hamburg'u ağırlayacak.
STUTTGART, MITTELSTADT İLE ÖNE GEÇTİ!
Stuttgart, Grischa Prömel'in pasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Maximilian Mittelstadt'ın golüyle öne geçti.
Kalecinin önde olduğunu gören Alman futbolcu, yaptığı aşırtma vuruşla topu sol üst köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Stuttgart, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
WERDER BREMEN'İN SERİSİ SONA ERDİ!
Stuttgart, aldığı galibiyetle Werder Bremen'in 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Stuttgart, 8. sırada yer aldı.
Werder Bremen ise 15 puanla 5. sırada kaldı.
GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ!
Bundesliga'nın gelecek haftasında Stuttgart, Schalke'ye konuk olacak.
Werder Bremen ise sahasında Hamburg'u ağırlayacak.
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