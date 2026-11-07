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Arca Çorum FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 23:12 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 23:19
Arca Çorum FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde son 2 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.

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Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Çorum FK ile resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.

MUHTEMEL 11'LER

Çorum FK: Marcos Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Diomande, Kyziridis, Ramirez.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.



5,5 YIL SONRA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake de kadroda yer almıyor.

ÇORUM'DA İKİ EKSİK

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.

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