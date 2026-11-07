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Nuri Şahin: "Üç puandan çok daha fazlası!"

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: 'Üç puandan çok daha fazlası!'
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kırılma anı yaşadıklarını ancak oyuncularının durmadığını belirterek, "Onları tebrik ediyorum. Bugün çok değerli, 3 puandan çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir 3 puan aldıklarını ve maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Zor bir rakibe karşı gol yiyene kadar skoru artırabilecek pozisyonlar yakaladıklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

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"Kırılma anı yaşadık ama oyuncularım durmadı, devam ettiler. Onları tebrik ediyorum. Bugün çok değerli, 3 puandan çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum. Oynayan, oynamayan, sonradan giren, kulübede bizimle beraber bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan herkesi tebrik ediyorum. Yolumuz çok uzun ama bizim gerçek bir takım olduğumuzu bugün bence belki Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesinde gösterdik."

Göztepe'nin analizi çok kolay ancak uygulaması çok zor bir rakip olduğunu belirten Şahin, "Forvetlerime, öndeki 3 oyuncuma, yorulana kadar, koşamayacağınız an gelene kadar kaleciye baskı yapmalarını istemiştim. Çünkü Göztepe çok uzun top kullanıyor. İkinci top çok oynuyor. Forvet oyuncularım ve kanatlar hepsi çok iyi iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, çok kötü ve kırılma anlarıyla başlayan bir sezonda geldikleri noktanın kendisini mutlu ettiğini, 11 haftaya negatif anlamda çok şey sığdırdıklarını aktardı.

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