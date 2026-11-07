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Galatasaray'da gol sonrası sarı kart iddiası!

Galatasaray'ın Amedspor maçında Rafael Leao ile bulduğu gol ve sarı-kırmızılı futbolcuların sevinçlerinin ardından sarı kart iddiası gündeme geldi. İşte yaşanan gelişme...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 21:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da gol sonrası sarı kart iddiası!
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Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Amedspor karşısında 7. dakikada ağları havalandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaraylı futbolcular, bu golün ardından formalarını kafalarına geçirip gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılıların sevinci sonrası oyuncuların sarı kart görmeleri iddiası gündeme geldi.

beIN Trio'da Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, "Galatasaray'ın gol sevincinde kart gerekir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Bülent Yıldırım: "Kitaba göre formayla kafayı kapatmak sarı kart gerektiren bir ihlaldir. Kitap hakemliğine göre 7 tane sarı kart göstermeli. Hakemin bir yaptırım uygulamak zorunda. Kayıtsız kalmak da doğru değil. 7 tane sarı kart diye bir dünya yok. Burada bu koreografik, abartılı gol sevincinin hakem tarafından tespit edilip minimum 1 sarı kart gerekirdi. Yaptırımsız geçilmesi doğru değil."

Seçim Demirel: "Hepsine sarı kart çıkması doğru olmaz. Belki 1 ya da 2 oyuncuya sarı kart gösterilebilirdi. Bütün oyunculara sarı kart gösterilmesi doğru değil."



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