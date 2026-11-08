Sefer Yılmaz: 'Çıkışımızı sürdürdük'

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Boluspor'un son haftalarda çıkış yakalayan bir takım olduğunu ve kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini belirten Yılmaz, rakiplerinin yeni teknik ekibiyle geçen hafta Kasımpaşa karşısında iyi bir galibiyet aldığını hatırlattı.
Kendilerinin de son dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek Bolu'ya geldiklerini aktaran Yılmaz, play-off hattına girme hedefleri doğrultusunda karşılaşmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.
"MAÇA İYİ BAŞLADIK"
Mücadeleye iyi başladıklarını ve ilk yarıda golü bulduklarını söyleyen Yılmaz, kırmızı kartın ardından oyunun değiştiğini belirtti.
Soner'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldıklarını aktaran Yılmaz, "Maça iyi başladık. İlk yarıda golü de net şekilde bulduk. Bizim için her şey iyi gidiyordu. Ancak kırmızı kartla Soner'in oyundan atılmasının ardından sahada 10 kişi kaldık. Rakip üzerimize gelmeye başladı." dedi.
Eksik kalmalarının ardından oyuncularının skoru korumak amacıyla biraz daha geriye çekildiğini dile getiren Yılmaz, Boluspor'un son dakikada gol bulmasına rağmen galibiyeti korumayı başardıklarını söyledi.
"MİLLİ MAÇ ARASINA BU MORALLE GİRMEK ÖNEMLİ"
Son haftalardaki çıkışlarını galibiyetle sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Son haftalardaki çıkışımızı bu galibiyetle sürdürdük. Özellikle milli maç arasına bu moralle girmek bizim için önemli. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele ettiler. Kendi futbolcularımızı, oyuna girenleri, çıkanları ve yedek kulübesindeki herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Genç bir kadroya sahip olduklarını ve sezon içerisinde adım adım ilerlemeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, milli maç arasını iyi değerlendirerek gelecek haftalara hazırlanacaklarını kaydetti.
Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Van, Sivas ve Kayseri maçlarının yanı sıra arada oynayacakları kupa karşılaşmasına da en iyi şekilde hazırlanarak yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.
Kendilerinin de son dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek Bolu'ya geldiklerini aktaran Yılmaz, play-off hattına girme hedefleri doğrultusunda karşılaşmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
"MAÇA İYİ BAŞLADIK"
Mücadeleye iyi başladıklarını ve ilk yarıda golü bulduklarını söyleyen Yılmaz, kırmızı kartın ardından oyunun değiştiğini belirtti.
Soner'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldıklarını aktaran Yılmaz, "Maça iyi başladık. İlk yarıda golü de net şekilde bulduk. Bizim için her şey iyi gidiyordu. Ancak kırmızı kartla Soner'in oyundan atılmasının ardından sahada 10 kişi kaldık. Rakip üzerimize gelmeye başladı." dedi.
Eksik kalmalarının ardından oyuncularının skoru korumak amacıyla biraz daha geriye çekildiğini dile getiren Yılmaz, Boluspor'un son dakikada gol bulmasına rağmen galibiyeti korumayı başardıklarını söyledi.
"MİLLİ MAÇ ARASINA BU MORALLE GİRMEK ÖNEMLİ"
Son haftalardaki çıkışlarını galibiyetle sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Son haftalardaki çıkışımızı bu galibiyetle sürdürdük. Özellikle milli maç arasına bu moralle girmek bizim için önemli. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele ettiler. Kendi futbolcularımızı, oyuna girenleri, çıkanları ve yedek kulübesindeki herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Genç bir kadroya sahip olduklarını ve sezon içerisinde adım adım ilerlemeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, milli maç arasını iyi değerlendirerek gelecek haftalara hazırlanacaklarını kaydetti.
Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Van, Sivas ve Kayseri maçlarının yanı sıra arada oynayacakları kupa karşılaşmasına da en iyi şekilde hazırlanarak yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.