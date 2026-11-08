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Weghorst, eski takımı Ajax'ı 90+5'te yıktı!

Twente, Ajax karşısında iki farklı geriye düştüğü maçta Wout Weghorst'un golleriyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Hollandalı golcü, 90+5'te penaltıdan attığı golle eski takımından bir puanı kurtardı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 18:36
Haber: Sporx.com
Weghorst, eski takımı Ajax'ı 90+5'te yıktı!
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Hollanda Eredivisie'nin 12. haftasında Twente ile Ajax karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ajax, 3. dakikada Tolu Arokodare'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Konuk ekip, 66. dakikada Rayane Bounida ile farkı ikiye çıkardı. Her iki golün asistini de Oscar Gloukh yaptı.

WEGHORST'TAN İKİ GOLLÜ CEVAP

Twente'nin geri dönüşüne Wout Weghorst imza attı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Hollandalı santrfor, 68. dakikada farkı bire indirdi.

Son anlarda kazanılan penaltıda topun başına geçen Weghorst, 90+5. dakikada fileleri bir kez daha havalandırarak eski takımı Ajax karşısında skoru 2-2'ye getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

ZİRVEDE PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla Ajax, 25 puana yükselerek aynı puandaki lider Feyenoord'un ardından ikinci sırada yer aldı. Twente ise puanını 24'e çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu.



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