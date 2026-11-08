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Münir Yıldırım: "Galibiyetle ayrılabilirdik"

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK'ye 2-1 mağlup olan Boluspor'da teknik sorumlu Münir Yıldırım, ikinci yarıda üstün oynadıklarını ancak yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 20:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Münir Yıldırım: 'Galibiyetle ayrılabilirdik'
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 2-1 mağlup oldu. Boluspor Teknik Sorumlusu Münir Yıldırım, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sahalarında kazanmaları gereken bir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirten Yıldırım, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Rakibin 15. dakikada duran toptan bulduğu golle geriye düştüklerini aktaran Yıldırım, ikinci golü de kontrataktan yediklerini ve ilk yarıyı 2-0 geride tamamladıklarını söyledi.

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"ÇOK FARKLI BİR OYUN OYNADIK"

İkinci yarıda oyun anlayışında değişikliğe gittiklerini belirten Yıldırım, futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunda belirgin bir üstünlük kurduklarını vurgulayan Yıldırım, "İkinci yarı çok farklı bir oyun oynadık. Futbolcularımız ellerinden geleni yaptılar. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunda bariz üstünlüğümüz vardı. Kaçırdığımız, değerlendiremediğimiz birçok pozisyon oldu. Eğer golü biraz erken bulsaydık maçın sonucu çok farklı olabilirdi. Sahadan galibiyetle ayrılabilirdik. Ancak top bir türlü gol olmadı. Son dakikalarda gösterdiğimiz gayretlere rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldık." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BOLUSPOR YOK"

Önlerindeki karşılaşmalara daha iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Yıldırım, Boluspor'a destek çağrısında bulundu.

Yönetim, futbolcular, taraftarlar ve kentin ileri gelenlerinin takıma sahip çıkmasının önemine dikkat çeken Yıldırım, "Öncelikle takımımıza destek olunması gerekiyor. Yönetimimize, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza, ilimizin ileri gelen büyüklerine çağrıda bulunuyorum. Takımımızı yalnız bırakmamaları gerekiyor. Çünkü başka Boluspor yok. Bu Boluspor'a destek olunması gerekiyor. Bu destek geldiği zaman iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

 

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