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Beşiktaş'ta Talisca iddiası! Geri dönebilir!

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi öncesi sürpriz bir isim gündeme geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma dönebileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 12:39
Beşiktaş'ta Talisca iddiası! Geri dönebilir!
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Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katabilir.

TRANSFERDE EN BÜYÜK ENGEL MAAŞI

Fenerbahçe'de 1,5 sezon geçirdikten sonra Al-Jazira'nın yolunu tutan Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'a dönüş ihtimalinde en büyük engel yüksek maaşı olarak gösteriliyor.

BAE ekibinde yıllık 15 milyon euroya yakın kazandığı belirtilen Talisca'nın Türkiye'ye dönebilmesi için ücretinde önemli bir indirime gitmesi gerekiyor.

1 Şubat'ta 33 yaşına girecek olan yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde Süper Lig'deki üçüncü, Beşiktaş'taki ise ikinci dönemi başlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerden biri olmuştu.

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta çıktığı 80 Süper Lig maçında 37 gol ve 14 asistlik performans sergilerken, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



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