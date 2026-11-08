Beşiktaş'ta Talisca iddiası! Geri dönebilir!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katabilir.
TRANSFERDE EN BÜYÜK ENGEL MAAŞI
Fenerbahçe'de 1,5 sezon geçirdikten sonra Al-Jazira'nın yolunu tutan Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'a dönüş ihtimalinde en büyük engel yüksek maaşı olarak gösteriliyor.
BAE ekibinde yıllık 15 milyon euroya yakın kazandığı belirtilen Talisca'nın Türkiye'ye dönebilmesi için ücretinde önemli bir indirime gitmesi gerekiyor.
1 Şubat'ta 33 yaşına girecek olan yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde Süper Lig'deki üçüncü, Beşiktaş'taki ise ikinci dönemi başlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerden biri olmuştu.
Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta çıktığı 80 Süper Lig maçında 37 gol ve 14 asistlik performans sergilerken, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
TRANSFERDE EN BÜYÜK ENGEL MAAŞI
Fenerbahçe'de 1,5 sezon geçirdikten sonra Al-Jazira'nın yolunu tutan Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'a dönüş ihtimalinde en büyük engel yüksek maaşı olarak gösteriliyor.
BAE ekibinde yıllık 15 milyon euroya yakın kazandığı belirtilen Talisca'nın Türkiye'ye dönebilmesi için ücretinde önemli bir indirime gitmesi gerekiyor.
1 Şubat'ta 33 yaşına girecek olan yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde Süper Lig'deki üçüncü, Beşiktaş'taki ise ikinci dönemi başlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerden biri olmuştu.
Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta çıktığı 80 Süper Lig maçında 37 gol ve 14 asistlik performans sergilerken, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü