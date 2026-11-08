İrfan Can Kahveci'den 200. maçında anlamlı gol!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla önemli bir kilometre taşına ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımdaki kariyerindeki 200. karşılaşmasına çıkan milli futbolcu, fileleri havalandırarak bu özel gününde gol sevinci yaşadı.
UZAKTAN GOLLERDE ZİRVEDE
İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından attığı gollerle de dikkat çekiyor.
Süper Lig'de ilk kez forma giydiği 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından 22 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, bu dönemde ligin bu alandaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
UZAKTAN GOLLERDE ZİRVEDE
İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından attığı gollerle de dikkat çekiyor.
Süper Lig'de ilk kez forma giydiği 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından 22 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, bu dönemde ligin bu alandaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
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