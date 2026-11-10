Bayern Münih'in radarında Porto'nun genç yıldızı!

Gelecek sezonun hücum planlaması için şimdiden çalışmalarını sürdüren Bayern Münih'te Oskar Pietuszewski ismi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
EBERL'İN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ İSİM
Luis Diaz'a alternatif oluşturabilecek bir oyuncu arayan Bayern'de, sportif yönetimin başındaki Max Eberl'in Pietuszewski'yi oldukça beğendiği belirtildi.
Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcunun, sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabilmesi Alman ekibinin ilgisini çeken özellikleri arasında gösterildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO
Porto ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pietuszewski'nin anlaşmasında 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı aktarıldı.
Bayern'in gelecek yaz için değerlendirdiği genç oyuncu konusunda henüz resmi bir girişimden söz edilmedi.
22 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Porto kariyerinde şu ana kadar 22 resmi karşılaşmaya çıkan Pietuszewski, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Genç yaşta Polonya Milli Takımı'na da yükselen 18 yaşındaki futbolcu, ülkesinin formasını altı kez giydi.
Sky Sport'un haberine göre, Porto forması giyen 18 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Bavyera ekibinin yaz transfer dönemi için oluşturduğu listede üst sıralarda bulunuyor.
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— Sporx (@sporx) November 10, 2026
EBERL'İN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ İSİM
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Luis Diaz'a alternatif oluşturabilecek bir oyuncu arayan Bayern'de, sportif yönetimin başındaki Max Eberl'in Pietuszewski'yi oldukça beğendiği belirtildi.
Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcunun, sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabilmesi Alman ekibinin ilgisini çeken özellikleri arasında gösterildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO
Porto ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pietuszewski'nin anlaşmasında 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı aktarıldı.
Bayern'in gelecek yaz için değerlendirdiği genç oyuncu konusunda henüz resmi bir girişimden söz edilmedi.
22 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Porto kariyerinde şu ana kadar 22 resmi karşılaşmaya çıkan Pietuszewski, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Genç yaşta Polonya Milli Takımı'na da yükselen 18 yaşındaki futbolcu, ülkesinin formasını altı kez giydi.