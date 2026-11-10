Emre Belözoğlu listeyi verdi; Fenerbahçe'de transfer operasyonu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Çorum FK'yi 5-0 mağlup eden Fenerbahçe verilen milli araya oldukça moralli girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarı isteyen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
İLK HEDEF SYLLA
Sarı-Lacivertliler, stoper hattına Oppong gibi +4 yabancı kontenjanına uyan genç bir takviye daha yapmayı planlıyor. Birçok oyuncuyu mercek altına alan yönetimin dikkatini en çok çeken ismin Massire Sylla olduğu kaydedildi.
21 yaşındaki savunmacı, US Gilloise'da çok iyi bir çıkış yakaladı. Belçika'da Westerlo'nun 2. başkanlığını yürüten eski Fenerbahçeli Hasan Çetinkaya'nın da genç yıldız için olumlu referans verdiği öne sürüldü.
ORTA SAHAYA DANILO
Sarı-Lacivertliler'in gözlemcileri, bir süredir Brezilya'da oyuncu takibindeydi. Radara takılan 1 numaralı isim Danilo dos Santos de Oliveira oldu. Botafogo'da görev yapan yıldız futbolcu bilinmeyen bir isim değil. Danilo, Brezilya Milli Takımı'nda da 11 kez forma giydi. Fenerbahçeli yetkililer, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili detaylı bir analiz yapıp, rapor oluşturdu.
Danilo'yu canlı olarak izleyen gözlemciler, birçok özelliği ile tam aradıkları orta saha oyuncusu olduğu yönünde görüş bildirdi. Ancak Sambacı'yı kadroya katmak için kesenin ağzını iyice açmak gerekiyor.
BOTAFOGO'NUN BEKLENTİSİ 40 MİLYON
Dünya Kupası sonrası Arsenal ve Newcastle'ın gündemine giren Danilo için resmi teklif yapan takım Atalanta oldu. İtalyan ekibi, 22+8 milyon Euro'yla Botafogo'nun kapısını çaldı. Brezilya ekibinin cevabı, "Net 40 milyon Euro istiyoruz" oldu. Ülke basınında, Danilo için ocak ayında da teklifler gelmesi beklendiği ve Botafogo'nun aynı rakamı istediği belirtildi.
Sambacı bu sezon 39 resmi maçta 13 gol attı ve 3 asist yaptı.
İLK HEDEF SYLLA
Sarı-Lacivertliler, stoper hattına Oppong gibi +4 yabancı kontenjanına uyan genç bir takviye daha yapmayı planlıyor. Birçok oyuncuyu mercek altına alan yönetimin dikkatini en çok çeken ismin Massire Sylla olduğu kaydedildi.
21 yaşındaki savunmacı, US Gilloise'da çok iyi bir çıkış yakaladı. Belçika'da Westerlo'nun 2. başkanlığını yürüten eski Fenerbahçeli Hasan Çetinkaya'nın da genç yıldız için olumlu referans verdiği öne sürüldü.
ORTA SAHAYA DANILO
Sarı-Lacivertliler'in gözlemcileri, bir süredir Brezilya'da oyuncu takibindeydi. Radara takılan 1 numaralı isim Danilo dos Santos de Oliveira oldu. Botafogo'da görev yapan yıldız futbolcu bilinmeyen bir isim değil. Danilo, Brezilya Milli Takımı'nda da 11 kez forma giydi. Fenerbahçeli yetkililer, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili detaylı bir analiz yapıp, rapor oluşturdu.
Danilo'yu canlı olarak izleyen gözlemciler, birçok özelliği ile tam aradıkları orta saha oyuncusu olduğu yönünde görüş bildirdi. Ancak Sambacı'yı kadroya katmak için kesenin ağzını iyice açmak gerekiyor.
BOTAFOGO'NUN BEKLENTİSİ 40 MİLYON
Dünya Kupası sonrası Arsenal ve Newcastle'ın gündemine giren Danilo için resmi teklif yapan takım Atalanta oldu. İtalyan ekibi, 22+8 milyon Euro'yla Botafogo'nun kapısını çaldı. Brezilya ekibinin cevabı, "Net 40 milyon Euro istiyoruz" oldu. Ülke basınında, Danilo için ocak ayında da teklifler gelmesi beklendiği ve Botafogo'nun aynı rakamı istediği belirtildi.
Sambacı bu sezon 39 resmi maçta 13 gol attı ve 3 asist yaptı.