Lens'te ağır 9-1'lik faturanın bedeli Cahuzac'a kesildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'ta teknik direktör değişikliğine gidildi. Eylül ayında Dino Toppmöller'in ardından takımın başına geçen Yannick Cahuzac'ın görevine, yaklaşık iki ay sonra son verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
COMO VE MARSİLYA YENİLGİLERİ SONRASI KARAR
Lens'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Como'ya 9-1 mağlup olması, Cahuzac üzerindeki baskıyı artırdı. Bu karşılaşmadan dört gün sonra Marsilya karşısında alınan 2-1'lik iç saha yenilgisi de ayrılık sürecini hızlandırdı.
Lyon ve Troyes karşısında kazanarak ligde iyi bir başlangıç yapan Cahuzac yönetimindeki Lens, sonraki haftalarda bu çıkışını sürdüremedi.
SON BEŞ MAÇTA DÖRT YENİLGİ
Fransız ekibi, son beş karşılaşmasının dördünü kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 3-0, Como'ya ise 9-1 yenilen Lens, ligde de Lille'e 1-0 ve Marsilya'ya 2-1 mağlup oldu.
PIERRE SAGE İHTİMALİ
Yeni teknik direktör için üç ismin değerlendirildiği öne sürülürken, adaylardan birinin Pierre Sage olduğu aktarıldı.
Yaz aylarında Lens'tan ayrılan Sage'ın Crystal Palace'taki geleceğinin belirsiz olduğu ve İngiliz ekibindeki görevinden alınması halinde Fransız kulübüne dönüşünün gündeme gelebileceği belirtildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, pazartesi akşamı bir araya gelen kulüp yönetimi ayrılık kararını aldı. Cahuzac'ın kulüp içinde farklı bir göreve getirilmeyeceği ve Lens'tan tamamen ayrılacağı belirtildi.
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— Sporx (@sporx) November 10, 2026
COMO VE MARSİLYA YENİLGİLERİ SONRASI KARAR
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Lens'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Como'ya 9-1 mağlup olması, Cahuzac üzerindeki baskıyı artırdı. Bu karşılaşmadan dört gün sonra Marsilya karşısında alınan 2-1'lik iç saha yenilgisi de ayrılık sürecini hızlandırdı.
Lyon ve Troyes karşısında kazanarak ligde iyi bir başlangıç yapan Cahuzac yönetimindeki Lens, sonraki haftalarda bu çıkışını sürdüremedi.
SON BEŞ MAÇTA DÖRT YENİLGİ
Fransız ekibi, son beş karşılaşmasının dördünü kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 3-0, Como'ya ise 9-1 yenilen Lens, ligde de Lille'e 1-0 ve Marsilya'ya 2-1 mağlup oldu.
PIERRE SAGE İHTİMALİ
Yeni teknik direktör için üç ismin değerlendirildiği öne sürülürken, adaylardan birinin Pierre Sage olduğu aktarıldı.
Yaz aylarında Lens'tan ayrılan Sage'ın Crystal Palace'taki geleceğinin belirsiz olduğu ve İngiliz ekibindeki görevinden alınması halinde Fransız kulübüne dönüşünün gündeme gelebileceği belirtildi.