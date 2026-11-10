Lens'te ağır 9-1'lik faturanın bedeli Cahuzac'a kesildi

Lens, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Yannick Cahuzac ile yollarını ayırdı. Fransız ekibinde göreve getirilebilecek isimler arasında Pierre Sage da bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 14:13 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lens'te ağır 9-1'lik faturanın bedeli Cahuzac'a kesildi
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'ta teknik direktör değişikliğine gidildi. Eylül ayında Dino Toppmöller'in ardından takımın başına geçen Yannick Cahuzac'ın görevine, yaklaşık iki ay sonra son verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız basınında yer alan haberlere göre, pazartesi akşamı bir araya gelen kulüp yönetimi ayrılık kararını aldı. Cahuzac'ın kulüp içinde farklı bir göreve getirilmeyeceği ve Lens'tan tamamen ayrılacağı belirtildi.

COMO VE MARSİLYA YENİLGİLERİ SONRASI KARAR

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Lens'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Como'ya 9-1 mağlup olması, Cahuzac üzerindeki baskıyı artırdı. Bu karşılaşmadan dört gün sonra Marsilya karşısında alınan 2-1'lik iç saha yenilgisi de ayrılık sürecini hızlandırdı.

Lyon ve Troyes karşısında kazanarak ligde iyi bir başlangıç yapan Cahuzac yönetimindeki Lens, sonraki haftalarda bu çıkışını sürdüremedi.

SON BEŞ MAÇTA DÖRT YENİLGİ

Fransız ekibi, son beş karşılaşmasının dördünü kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 3-0, Como'ya ise 9-1 yenilen Lens, ligde de Lille'e 1-0 ve Marsilya'ya 2-1 mağlup oldu.

PIERRE SAGE İHTİMALİ

Yeni teknik direktör için üç ismin değerlendirildiği öne sürülürken, adaylardan birinin Pierre Sage olduğu aktarıldı.

Yaz aylarında Lens'tan ayrılan Sage'ın Crystal Palace'taki geleceğinin belirsiz olduğu ve İngiliz ekibindeki görevinden alınması halinde Fransız kulübüne dönüşünün gündeme gelebileceği belirtildi.

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