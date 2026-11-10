Dallas Mavericks'in Indiana Pacers'ı 125-122 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kyrie Irving, genç takım arkadaşı Cooper Flagg hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 43 sayı, 10 ribaund ve altı asist üreten 19 yaşındaki Flagg'in olgunluğuna dikkat çeken Irving, "Yaşının çok ötesinde oynuyor" dedi.
Flagg'in sürekli hücum etmeyi düşündüğünü belirten tecrübeli guard, genç yıldızın boyalı alana girerek verimli şutlar bulmasını ve takım arkadaşlarına fırsat yaratmasını öne çıkardı:
"Her zaman hücum etmeye odaklı."
Irving, Flagg'in bireysel başarıdan çok takımını düşünmesinin bütün oyunculara katkı sağladığını da vurguladı.
İkili, Pacers karşısında toplam 78 sayı üretirken bunların 26'sını son çeyrekte kaydetti. Dallas'ın son periyottaki ilk 13 sayısının tamamı Irving ve Flagg'den geldi.
Mavericks, devre arasına 13 sayı geride girdiği karşılaşmada geri dönüşü tamamlayarak galibiyete ulaştı.
Bu mücadele, Irving'in bu sezon art arda iki günde forma giydiği ilk maç serisi de oldu. Pazar günü Brooklyn Nets karşısında 28 dakika oynayan yıldız guard, Indiana karşısında 38 dakika sahada kaldı ve yedi üçlük isabeti buldu.
Irving, bu kararın sağlık ekibiyle yaklaşık bir ay boyunca yürüttükleri hazırlığın ardından geldiğini anlattı. Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 19 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra kondisyonunu yeniden oluşturduğunu ve vücudunu maç temposuna alıştırdığını belirtti.
Brooklyn karşılaşmasının ardından kendisini iyi hissettiğini söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, soyunma odasında takım arkadaşlarına ertesi gün de oynamayı planladığını ilettiğini aktardı.
Üst düzey oyuncularla uyum kurmanın temelinde karşılıklı saygı bulunduğunu vurgulayan Irving, takım arkadaşlarının başarısından mutluluk duymanın önemine değindi. Daha iyi bir şut yaratmak için oyuncuların kendi fırsatlarından vazgeçebilmesi gerektiğini söyledi.
Evinde üst üste üç galibiyet alan Dallas, derecesini 7-4'e getirdi. Irving, takas söylentileri dahil dışarıdaki gündemi soyunma odasından uzak tuttuklarını belirtti.
"Çok geniş bir kadromuz var."
Takımın derinliğini ve gençliğini güçlü yanları arasında gösteren Irving, başantrenör Dusty May'in de standartlarını korumaları için oyuncuları zorladığını söyledi.
Dallas'ın henüz bir şey başarmadığını vurgulayan yıldız guard, saygıyı istikrarlı performanslarla kazanmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.
Mavericks, perşembe günü Minnesota Timberwolves'a konuk olacak. Indiana ise çarşamba günü Washington Wizards'ı ağırlayacak.
Flagg'in sürekli hücum etmeyi düşündüğünü belirten tecrübeli guard, genç yıldızın boyalı alana girerek verimli şutlar bulmasını ve takım arkadaşlarına fırsat yaratmasını öne çıkardı:
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"Her zaman hücum etmeye odaklı."
Irving, Flagg'in bireysel başarıdan çok takımını düşünmesinin bütün oyunculara katkı sağladığını da vurguladı.
İkili, Pacers karşısında toplam 78 sayı üretirken bunların 26'sını son çeyrekte kaydetti. Dallas'ın son periyottaki ilk 13 sayısının tamamı Irving ve Flagg'den geldi.
Mavericks, devre arasına 13 sayı geride girdiği karşılaşmada geri dönüşü tamamlayarak galibiyete ulaştı.
Bu mücadele, Irving'in bu sezon art arda iki günde forma giydiği ilk maç serisi de oldu. Pazar günü Brooklyn Nets karşısında 28 dakika oynayan yıldız guard, Indiana karşısında 38 dakika sahada kaldı ve yedi üçlük isabeti buldu.
Irving, bu kararın sağlık ekibiyle yaklaşık bir ay boyunca yürüttükleri hazırlığın ardından geldiğini anlattı. Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 19 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra kondisyonunu yeniden oluşturduğunu ve vücudunu maç temposuna alıştırdığını belirtti.
Brooklyn karşılaşmasının ardından kendisini iyi hissettiğini söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, soyunma odasında takım arkadaşlarına ertesi gün de oynamayı planladığını ilettiğini aktardı.
Üst düzey oyuncularla uyum kurmanın temelinde karşılıklı saygı bulunduğunu vurgulayan Irving, takım arkadaşlarının başarısından mutluluk duymanın önemine değindi. Daha iyi bir şut yaratmak için oyuncuların kendi fırsatlarından vazgeçebilmesi gerektiğini söyledi.
Evinde üst üste üç galibiyet alan Dallas, derecesini 7-4'e getirdi. Irving, takas söylentileri dahil dışarıdaki gündemi soyunma odasından uzak tuttuklarını belirtti.
"Çok geniş bir kadromuz var."
Takımın derinliğini ve gençliğini güçlü yanları arasında gösteren Irving, başantrenör Dusty May'in de standartlarını korumaları için oyuncuları zorladığını söyledi.
Dallas'ın henüz bir şey başarmadığını vurgulayan yıldız guard, saygıyı istikrarlı performanslarla kazanmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.
Mavericks, perşembe günü Minnesota Timberwolves'a konuk olacak. Indiana ise çarşamba günü Washington Wizards'ı ağırlayacak.