U19 Milli Takımımız, Slovakya'yı 3 golle geçti!

U19 Milli Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur ilk maçında Slovakya ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi millilerimiz 3-1 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan U19 Milli Takımımız, 15. dakikada Mustafa Coşkun Tosun'un golüyle öne geçti. 20. dakikada penaltıdan Ada İbik'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran milliler, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıya da golle başlayan U19 Milli Takımımız, 48. dakikada Hasan Talha Ayyıldız'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0'a getirdi. Slovakya, 89. dakikada Peter Kandera'nın golüyle farkı ikiye indirse de mücadele 3-1 millilerimizin üstünlüğüyle sona erdi.
SIRADAKİ RAKİP ESTONYA
Grubun diğer karşılaşmasında Estonya, Lihtenştayn'ı 6-1 mağlup etti.
U19 Milli Takımımız, B Ligi 2. Tur'daki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü Estonya ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Hakemler: Anojen Kanagasingam, Bastien Lengacher, Andrea Zezza, Luca Zufferli
Türkiye: Emir Dadük, Yağız Fikri Şen, Şerafettin Çifçier, Ada İbik, Boran Eligüzel, Yunus Ünal (Dk.66 Mehmet Efe Türkoğlu), Eyyüb Arda Yaşar (Dk.80 Hasan Yakub İlçin), Mustafa Coşkun Tosun (Dk.66 Emin Ertuğ Torunoğulları), Thierry Darnel Karadeniz, Yiğit Hamza Aydar (Dk.46 Vatan Oğuz Özcan), Uğur Pusat Ay (Dk.46 Hasan Talha Ayyıldız)
Slovakya: Marek Jurak, Nicolas Richter (Dk.46 Kristof Beke), Peter Doros, Peter Pittel, Leo Hofstadter (Dk.60 Branislav Treplan), Simon Balaz (Dk.60 Lukas Salkovic), Viliam Vrabel, Maxim Mateas, Fedor Kasana (Dk.72 Peter Kandera), Tadeas Husar, Mario Rabatin (Dk.72 Maros Novak)
U19 Millî Takımımızın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Metro Holding Kayserispor), Emir Dadük (Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor A.Ş.)
Defans: Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Hamza Aydar (Gençlerbirliği), Boran Eligüzel (Göztepe A.Ş.), Şerafettin Çifçier (Göztepe A.Ş.), Ada İbik (Manisa Futbol Kulübü), Vatan Oğuz Özcan (Norwich City), Yağız Fikri Şen (SMS Grup Sarıyer)
Orta Saha: Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Hasan Yakub İlçin (Antalyaspor A.Ş.), Eyyüp Arda Yaşar (Arminia Bielefeld), Utku Kurtal (Club NXT), Uğur Pusat Ay (Eintracht Frankfurt), Erk Arda Aslan (Gençlerbirliği), Yunus Ünal (Hannover 96), Mehmet Efe Türkoğlu (Kasımpaşa A.Ş.), Thierry Darnel Karadeniz (Sebat Spor Kulübü)
Forvet: Mustafa Coşkun Tosun (Çaykur Rizespor A.Ş.), Emin Ertuğ Torunoğulları (Holstein Kiel)
Teknik Direktör: Uğur İnceman
Karşılaşmaya etkili başlayan U19 Milli Takımımız, 15. dakikada Mustafa Coşkun Tosun'un golüyle öne geçti. 20. dakikada penaltıdan Ada İbik'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran milliler, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
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İkinci yarıya da golle başlayan U19 Milli Takımımız, 48. dakikada Hasan Talha Ayyıldız'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0'a getirdi. Slovakya, 89. dakikada Peter Kandera'nın golüyle farkı ikiye indirse de mücadele 3-1 millilerimizin üstünlüğüyle sona erdi.
SIRADAKİ RAKİP ESTONYA
Grubun diğer karşılaşmasında Estonya, Lihtenştayn'ı 6-1 mağlup etti.
U19 Milli Takımımız, B Ligi 2. Tur'daki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü Estonya ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Hakemler: Anojen Kanagasingam, Bastien Lengacher, Andrea Zezza, Luca Zufferli
Türkiye: Emir Dadük, Yağız Fikri Şen, Şerafettin Çifçier, Ada İbik, Boran Eligüzel, Yunus Ünal (Dk.66 Mehmet Efe Türkoğlu), Eyyüb Arda Yaşar (Dk.80 Hasan Yakub İlçin), Mustafa Coşkun Tosun (Dk.66 Emin Ertuğ Torunoğulları), Thierry Darnel Karadeniz, Yiğit Hamza Aydar (Dk.46 Vatan Oğuz Özcan), Uğur Pusat Ay (Dk.46 Hasan Talha Ayyıldız)
Slovakya: Marek Jurak, Nicolas Richter (Dk.46 Kristof Beke), Peter Doros, Peter Pittel, Leo Hofstadter (Dk.60 Branislav Treplan), Simon Balaz (Dk.60 Lukas Salkovic), Viliam Vrabel, Maxim Mateas, Fedor Kasana (Dk.72 Peter Kandera), Tadeas Husar, Mario Rabatin (Dk.72 Maros Novak)
U19 Millî Takımımızın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Metro Holding Kayserispor), Emir Dadük (Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor A.Ş.)
Defans: Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Hamza Aydar (Gençlerbirliği), Boran Eligüzel (Göztepe A.Ş.), Şerafettin Çifçier (Göztepe A.Ş.), Ada İbik (Manisa Futbol Kulübü), Vatan Oğuz Özcan (Norwich City), Yağız Fikri Şen (SMS Grup Sarıyer)
Orta Saha: Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Hasan Yakub İlçin (Antalyaspor A.Ş.), Eyyüp Arda Yaşar (Arminia Bielefeld), Utku Kurtal (Club NXT), Uğur Pusat Ay (Eintracht Frankfurt), Erk Arda Aslan (Gençlerbirliği), Yunus Ünal (Hannover 96), Mehmet Efe Türkoğlu (Kasımpaşa A.Ş.), Thierry Darnel Karadeniz (Sebat Spor Kulübü)
Forvet: Mustafa Coşkun Tosun (Çaykur Rizespor A.Ş.), Emin Ertuğ Torunoğulları (Holstein Kiel)
Teknik Direktör: Uğur İnceman