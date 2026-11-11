Fransa'da Mbappe şoku! Türkiye maçı da tehlikede

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, İtalya karşılaşması öncesindeki son antrenmanda yer almadı. Fransız futbolcunun İtalya maçında forma giymesi beklenmezken, Türkiye karşılaşmasındaki durumu da belirsizliğini koruyor.

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calendar 11 Kasım 2026 13:39
Haber: Sporx.com dış haberler
Fransa'da Mbappe şoku! Türkiye maçı da tehlikede
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UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanan Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, İtalya maçı öncesindeki son antrenmana katılmadı ve sağlık ekibinin gözetiminde tedavi gördü.

İTALYA MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Fransa'nın kaptanı Mbappe'nin, 12 Kasım Perşembe günü İtalya ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

27 yaşındaki yıldızın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik heyetin oyuncunun sağlığını riske atmak istemediği değerlendiriliyor.

TÜRKİYE MAÇI DA BELİRSİZ

Mbappe'nin 15 Kasım Pazar günü Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında sahada olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Fransız yıldızın Türkiye karşısında forma giyip giyemeyeceğinin sağlık durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.



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