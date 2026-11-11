Fransa'da Mbappe şoku! Türkiye maçı da tehlikede

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanan Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, İtalya maçı öncesindeki son antrenmana katılmadı ve sağlık ekibinin gözetiminde tedavi gördü.
İTALYA MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR
Fransa'nın kaptanı Mbappe'nin, 12 Kasım Perşembe günü İtalya ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
27 yaşındaki yıldızın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik heyetin oyuncunun sağlığını riske atmak istemediği değerlendiriliyor.
TÜRKİYE MAÇI DA BELİRSİZ
Mbappe'nin 15 Kasım Pazar günü Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında sahada olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor.
Fransız yıldızın Türkiye karşısında forma giyip giyemeyeceğinin sağlık durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
İTALYA MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR
Fransa'nın kaptanı Mbappe'nin, 12 Kasım Perşembe günü İtalya ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
27 yaşındaki yıldızın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik heyetin oyuncunun sağlığını riske atmak istemediği değerlendiriliyor.
TÜRKİYE MAÇI DA BELİRSİZ
Mbappe'nin 15 Kasım Pazar günü Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında sahada olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor.
Fransız yıldızın Türkiye karşısında forma giyip giyemeyeceğinin sağlık durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
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