Yunus Akgün ve Barış Alper'den yıldızlara büyük fark

Zaha, Ziyech, Sane ve Leao… Galatasaray'ın kanatlara yaptığı takviyeler, Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün'ü durduramadı. İki milli futbolcu, 125 gollük katkıyla altı yabancı transferin toplamını neredeyse ikiye katladı.

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calendar 11 Kasım 2026 08:36
Haber: Sözcü
Yunus Akgün ve Barış Alper'den yıldızlara büyük fark
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Galatasaray'da özellikle kanat transferleri için yıldızlara ayrılan bütçeler büyüdü, Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün'ün yükselişi sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Altyapıdan yetişen Yunus ve alt liglerden zirveye çıkan Barış Alper, Okan Buruk döneminde hücumun temel parçalarına dönüştü. Zaha, Ziyech ve Sane karşısında formalarını koruyan ikili, Leao'nun gelişiyle artan rekabette de geri adım atmadı.

FARK ATTILAR

Barış Alper, Okan Buruk yönetiminde çıktığı 194 maçta 40 gol ve 33 asist üretti. Yunus Akgün ise 134 karşılaşmada 26 kez ağları sarsıp aynı sayıda gol pası verdi. Böylece toplam katkıları 125'e ulaştı. Rashica, Zaha, Ziyech, Tete, Sane ve Leao'nun bilançosu ise 220 müsabakada 35 gol, 29 asistte kaldı. Yerli kanatlar, altı yabancının 64 gollük toplamına 61 fark attı.  



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