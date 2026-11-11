Galatasaray'a Olimpiyat Stadyumu çağrısı

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın zeminini gösteren son fotoğraf, çimlere yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Tribünlerden çekilen görüntüde sahanın farklı bölgelerindeki aşınma ve renk farklılıkları dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özellikle kale çevresi ve saha kenarlarındaki çimlerin durumu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlıkların ardından taraftarlar, zemindeki sorunun çözülmesini istedi.
UYGUN OLMAYAN ÇİM İDDİASINA RET
Galatasaray cephesi ile çim yenileme işlemini gerçekleştiren firma arasında sorunun kaynağı konusunda görüş ayrılığı yaşandı. Kulüp kaynakları sahaya uygun olmayan çim kullanıldığını öne sürdü.
Firma yetkilileri ise bu iddiayı reddederek sorunun stadın mimarisinden kaynaklandığını savundu. Firmanın, zemin değişiminin ardından UEFA yetkililerinden uygunluk raporu alındığını da belirttiği aktarıldı.
OLİMPİYAT STADYUMU MESAJI
Attila Gökçe, Milliyet'teki köşesinde Galatasaray'da zeminle ilgili yaşanan gündemi değerlendirdi. Gökçe, "Galatasaray, kritik maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamalı." ifadelerini kullandı.
Attila Gökçe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Çim deyip geçmeyin. Dünya futbolunda her iklim ve her kıtada en azından profesyonel ligler çim zeminde oynanır. Gördük ki Rams Park'ın zemini "bataklığa dönüşmüş" durumda. Çim sahanın yenilenmesinin üzerinden haftalar geçtikten sonra yeniden aynı soruna döndü. Osimhen ve Leao'nun beklenmeyen sakatlıklarında sorunun bozuk zeminden kaynaklandığı öne sürülüyor. Yapımı ve bakımı üstlenen firma milli aradaki yenileme çalışmasını ücretsiz yapacak. Yine de hasarın iyi niyet ve özveri ile giderilememesi olası.
Aklıma takılan bir soru şu: Ya Batrakov da 'Tanrı korusun' aynı zeminin kurbanları arasına katılırsa ne olur? Hemen söyleyeyim: Galatasaray'ın beşinci şampiyonluk serüveni "kabus" olur. O karabasanlı haftalardan çıkması, haydi yabancı oyuncuların da anlayacağı dilden "nightmare"i aşması büyük sıkıntı olur. Sadece Rus oyuncu değil, tüm kadro böyle bir tehlike ile karşı karşıya. Şampiyonluk düğümü körelebilir. Okan Hoca'nın yenilmezlik rekoru güme gidebilir.
Aceleye getirilip yarım yamalak yenilemeden kaçınılması gerekir. Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamalıdır. Biliyorum, orada çok zorluklar var. Taraftardan rüzgarın şiddetine kadar sayabiliriz. Okan Hoca da orada oynamayı pek tercih etmiyor. Ama ortada teknik sorun var, tercih sorunu değil."
UYGUN OLMAYAN ÇİM İDDİASINA RET
Galatasaray cephesi ile çim yenileme işlemini gerçekleştiren firma arasında sorunun kaynağı konusunda görüş ayrılığı yaşandı. Kulüp kaynakları sahaya uygun olmayan çim kullanıldığını öne sürdü.
Firma yetkilileri ise bu iddiayı reddederek sorunun stadın mimarisinden kaynaklandığını savundu. Firmanın, zemin değişiminin ardından UEFA yetkililerinden uygunluk raporu alındığını da belirttiği aktarıldı.
OLİMPİYAT STADYUMU MESAJI
Attila Gökçe, Milliyet'teki köşesinde Galatasaray'da zeminle ilgili yaşanan gündemi değerlendirdi. Gökçe, "Galatasaray, kritik maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamalı." ifadelerini kullandı.
Attila Gökçe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Çim deyip geçmeyin. Dünya futbolunda her iklim ve her kıtada en azından profesyonel ligler çim zeminde oynanır. Gördük ki Rams Park'ın zemini "bataklığa dönüşmüş" durumda. Çim sahanın yenilenmesinin üzerinden haftalar geçtikten sonra yeniden aynı soruna döndü. Osimhen ve Leao'nun beklenmeyen sakatlıklarında sorunun bozuk zeminden kaynaklandığı öne sürülüyor. Yapımı ve bakımı üstlenen firma milli aradaki yenileme çalışmasını ücretsiz yapacak. Yine de hasarın iyi niyet ve özveri ile giderilememesi olası.
Aklıma takılan bir soru şu: Ya Batrakov da 'Tanrı korusun' aynı zeminin kurbanları arasına katılırsa ne olur? Hemen söyleyeyim: Galatasaray'ın beşinci şampiyonluk serüveni "kabus" olur. O karabasanlı haftalardan çıkması, haydi yabancı oyuncuların da anlayacağı dilden "nightmare"i aşması büyük sıkıntı olur. Sadece Rus oyuncu değil, tüm kadro böyle bir tehlike ile karşı karşıya. Şampiyonluk düğümü körelebilir. Okan Hoca'nın yenilmezlik rekoru güme gidebilir.
Aceleye getirilip yarım yamalak yenilemeden kaçınılması gerekir. Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamalıdır. Biliyorum, orada çok zorluklar var. Taraftardan rüzgarın şiddetine kadar sayabiliriz. Okan Hoca da orada oynamayı pek tercih etmiyor. Ama ortada teknik sorun var, tercih sorunu değil."