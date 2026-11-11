Aziz Yıldırım'dan garanti: 'Farkı kapat, yıldızları kapat'

Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyet camia üzerindeki olumsuz havayı bir anda dağıttı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
3 BÖLGE ÖNCELİKLİ
Yönetim, ilk yarı sonuna kadar alınacak sonuçlarla bütçeyi belirleyecek. Stoper, 6-8 numara ve kanat öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunuyor.
SES GETİREN HAMLELER
Teknik heyetin talepleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi isteyen Yıldırım, zirveyle farkın azalması hâlinde ilk başkanlık dönemindeki ses getiren hamlelerine yenilerini eklemek için harekete geçecek.
Yeni Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte artık geleceğe umutla bakılıyor. Başkan Aziz Yıldırım da hocasıyla yaptığı görüşmede ocak ayı için güvence verdi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışına ortak olursa transferde kesenin ağzı açılacak.
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— Sporx (@sporx) November 10, 2026
3 BÖLGE ÖNCELİKLİ
Yönetim, ilk yarı sonuna kadar alınacak sonuçlarla bütçeyi belirleyecek. Stoper, 6-8 numara ve kanat öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunuyor.
SES GETİREN HAMLELER
Teknik heyetin talepleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi isteyen Yıldırım, zirveyle farkın azalması hâlinde ilk başkanlık dönemindeki ses getiren hamlelerine yenilerini eklemek için harekete geçecek.