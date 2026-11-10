The Stein Line'dan Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre Golden State Warriors, Kristaps Porzingis için takas arayışını hızlandırmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen hafta basketbola ara verdiğini açıklayan Letonyalı pivotun, bu sezonki 20 milyon dolarlık sözleşmesi kapsamındaki maaş ödemelerinin kulüp tarafından şu anda durdurulduğu belirtildi.
Porzingis'in gelecek sezonki maaşının yalnızca 3 milyon dolarının garanti olması ve oyuncunun sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sonlandırılmasına açık olduğu yönündeki haberler, Warriors'ın takas piyasasında talip çıkması beklentisini artırıyor.
Golden State'in, uygun gördüğü bir oyuncuyu alabilmek için Porzingis'in yanına draft hakları eklemeye de hazır olduğu ifade edildi.
Buna karşılık Warriors, Moses Moody'yi herhangi bir anlaşmaya dahil etmeyi düşünmüyor.
11 Şubat'taki takas dönemi kapanışı öncesinde, yeni alınacak bir oyuncunun başka bir Warriors oyuncusuyla birlikte yeniden takas edilebilmesi açısından 16 Aralık tarihi önem taşıyor. Golden State'in bu şekilde kullanmak istediği bir oyuncuyu en geç o tarihte kadrosuna katması gerekiyor.
Porzingis'in gelecek sezonki maaşının yalnızca 3 milyon dolarının garanti olması ve oyuncunun sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sonlandırılmasına açık olduğu yönündeki haberler, Warriors'ın takas piyasasında talip çıkması beklentisini artırıyor.
Golden State'in, uygun gördüğü bir oyuncuyu alabilmek için Porzingis'in yanına draft hakları eklemeye de hazır olduğu ifade edildi.
Buna karşılık Warriors, Moses Moody'yi herhangi bir anlaşmaya dahil etmeyi düşünmüyor.
11 Şubat'taki takas dönemi kapanışı öncesinde, yeni alınacak bir oyuncunun başka bir Warriors oyuncusuyla birlikte yeniden takas edilebilmesi açısından 16 Aralık tarihi önem taşıyor. Golden State'in bu şekilde kullanmak istediği bir oyuncuyu en geç o tarihte kadrosuna katması gerekiyor.
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