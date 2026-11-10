Bayern Münih'e Kompany müjdesi

Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany'nin iyileşme sürecinde önemli aşama kaydettiğini ve tesislere döndüğünü açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Kasım 2026 17:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bayern.de
Bayern Münih'e Kompany müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'den sevindirici haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle takımından uzak kalan Belçikalı teknik adam, kulübün antrenman tesislerine geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bayern Münih'in açıklamasına göre Kompany, omzundaki sakatlığın ardından iyileşme sürecinde önemli ilerleme kaydetti. Haftanın başından bu yana kulübün antrenman tesislerinde bulunan 40 yaşındaki teknik adam, omzundaki sakatlık nedeniyle rehabilitasyon çalışmalarını da sürdürüyor.

Kompany'nin yokluğunda Bayern Münih'in başında yardımcı antrenör Aaron Danks görev yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Vincent Kompany, 23 Ekim'de Bayern Münih'in rezerv takım antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak yere yığılmıştı.

Hastaneye kaldırılan Belçikalı teknik adama, beyin ve omuriliği çevreleyen zarları etkileyen meningeal irritasyon teşhisi konulmuştu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kompany, bir süre evinde dinlenerek iyileşme sürecini devam ettirmişti.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.