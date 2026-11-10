Bayern Münih'e Kompany müjdesi

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'den sevindirici haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle takımından uzak kalan Belçikalı teknik adam, kulübün antrenman tesislerine geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bayern Münih'in açıklamasına göre Kompany, omzundaki sakatlığın ardından iyileşme sürecinde önemli ilerleme kaydetti. Haftanın başından bu yana kulübün antrenman tesislerinde bulunan 40 yaşındaki teknik adam, omzundaki sakatlık nedeniyle rehabilitasyon çalışmalarını da sürdürüyor.
Kompany'nin yokluğunda Bayern Münih'in başında yardımcı antrenör Aaron Danks görev yapmıştı.
NE OLMUŞTU?
Vincent Kompany, 23 Ekim'de Bayern Münih'in rezerv takım antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak yere yığılmıştı.
Hastaneye kaldırılan Belçikalı teknik adama, beyin ve omuriliği çevreleyen zarları etkileyen meningeal irritasyon teşhisi konulmuştu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kompany, bir süre evinde dinlenerek iyileşme sürecini devam ettirmişti.
Kompany'nin yokluğunda Bayern Münih'in başında yardımcı antrenör Aaron Danks görev yapmıştı.
NE OLMUŞTU?
Vincent Kompany, 23 Ekim'de Bayern Münih'in rezerv takım antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak yere yığılmıştı.
Hastaneye kaldırılan Belçikalı teknik adama, beyin ve omuriliği çevreleyen zarları etkileyen meningeal irritasyon teşhisi konulmuştu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kompany, bir süre evinde dinlenerek iyileşme sürecini devam ettirmişti.
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