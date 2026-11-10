Haftanın yıldızı Beşiktaş!

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, birçok istatistiksel veride haftanın en başarılı takımı oldu. Siyah-beyazlılar pres gücü, gol beklentisi ve oyuncularının bireysel performanslarıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren dört büyük takım da milli araya galibiyetle girdi. Ancak haftanın istatistiklerine bakıldığında Beşiktaş, ortaya koyduğu performansla rakiplerinin önüne geçti. Gençlerbirliği karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral bulan siyah-beyazlılar, takım ve oyuncu bazındaki verilerde de zirvede yer aldı.
PRES GÜCÜNDE ZİRVEYİ PAYLAŞTI
Beşiktaş, 11. haftada PPDA metriğine göre Galatasaray ile birlikte haftanın en yoğun pres yapan takımları arasında yer aldı. İki ekip de 8 puanlık performansla zirveyi paylaştı.
Siyah-beyazlılar, rakip yarı sahada kurduğu baskının yanı sıra gol beklentisi istatistiğinde de haftanın en başarılı takımı oldu. 4.09 gol beklentisine ulaşan Beşiktaş'ı, 3.30 ile Çaykur Rizespor ve 2.61 ile Trabzonspor takip etti.
BİREYSEL İSTATİSTİKLERDE BEŞİKTAŞ İMZASI
Beşiktaşlı futbolcular, bireysel performanslarıyla da haftanın öne çıkan isimleri oldu. Takımın stoperi Emmanuel Agbadou, 121 kez topla buluşarak 11. haftanın bu alandaki lideri oldu. Agbadou'yu 109 topla takım arkadaşı Emirhan Topçu takip etti.
Fenerbahçe'den Milan Skriniar 108 kezle üçüncü sırada yer alırken, Nwaiwu 107, Stefan Savic ise 106 kez topla buluştu.
Hücumda ise Leandro Trossard ön plana çıktı. Haftanın en çok gol şansı yaratan oyuncuları arasında yer alan Belçikalı yıldız, üç gol fırsatı hazırlayarak dört büyükler arasında ilk sıraya yerleşti. Trossard'ın oluşturduğu fırsatlar takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.
Emirhan Topçu da rakip sahada yaptığı isabetli paslarla dikkat çekti. Genç savunmacı, 47 isabetli pasla bu istatistikte haftanın en başarılı oyuncusu oldu.
İÇ SAHADA İYİ DEPLASMANDA FARKLI
Beşiktaş'ın bu sezonki performansında iç saha ve deplasman maçları arasındaki fark ise dikkat çekiyor. İstanbul'da rakiplerine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, iç sahada tüm kulvarlarda oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Buna karşın Kartal, bu sezon aldığı 5 mağlubiyetin tamamını deplasmanda yaşadı. Son 50 günlük süreçte dış sahada yalnızca bir kez kazanabilen Beşiktaş, evindeki skorer ve etkili futbolunu deplasman maçlarına taşımakta zorlandı.
Siyah-beyazlıların sezonun geri kalan bölümündeki en önemli hedeflerinden biri, iç sahadaki başarılı performansını deplasman karşılaşmalarına da yansıtmak olacak.
PRES GÜCÜNDE ZİRVEYİ PAYLAŞTI
Beşiktaş, 11. haftada PPDA metriğine göre Galatasaray ile birlikte haftanın en yoğun pres yapan takımları arasında yer aldı. İki ekip de 8 puanlık performansla zirveyi paylaştı.
Siyah-beyazlılar, rakip yarı sahada kurduğu baskının yanı sıra gol beklentisi istatistiğinde de haftanın en başarılı takımı oldu. 4.09 gol beklentisine ulaşan Beşiktaş'ı, 3.30 ile Çaykur Rizespor ve 2.61 ile Trabzonspor takip etti.
BİREYSEL İSTATİSTİKLERDE BEŞİKTAŞ İMZASI
Beşiktaşlı futbolcular, bireysel performanslarıyla da haftanın öne çıkan isimleri oldu. Takımın stoperi Emmanuel Agbadou, 121 kez topla buluşarak 11. haftanın bu alandaki lideri oldu. Agbadou'yu 109 topla takım arkadaşı Emirhan Topçu takip etti.
Fenerbahçe'den Milan Skriniar 108 kezle üçüncü sırada yer alırken, Nwaiwu 107, Stefan Savic ise 106 kez topla buluştu.
Hücumda ise Leandro Trossard ön plana çıktı. Haftanın en çok gol şansı yaratan oyuncuları arasında yer alan Belçikalı yıldız, üç gol fırsatı hazırlayarak dört büyükler arasında ilk sıraya yerleşti. Trossard'ın oluşturduğu fırsatlar takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.
Emirhan Topçu da rakip sahada yaptığı isabetli paslarla dikkat çekti. Genç savunmacı, 47 isabetli pasla bu istatistikte haftanın en başarılı oyuncusu oldu.
İÇ SAHADA İYİ DEPLASMANDA FARKLI
Beşiktaş'ın bu sezonki performansında iç saha ve deplasman maçları arasındaki fark ise dikkat çekiyor. İstanbul'da rakiplerine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, iç sahada tüm kulvarlarda oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Buna karşın Kartal, bu sezon aldığı 5 mağlubiyetin tamamını deplasmanda yaşadı. Son 50 günlük süreçte dış sahada yalnızca bir kez kazanabilen Beşiktaş, evindeki skorer ve etkili futbolunu deplasman maçlarına taşımakta zorlandı.
Siyah-beyazlıların sezonun geri kalan bölümündeki en önemli hedeflerinden biri, iç sahadaki başarılı performansını deplasman karşılaşmalarına da yansıtmak olacak.