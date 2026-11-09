Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'na gitmiyor

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, bir kez daha Sırbistan Milli Takımı'na gitmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in kişisel bir konu nedeniyle milli takımda yer almayacağını söyledi.
Paunovic, "Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazır olup olmadığını ona sormalısınız. Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncuların milli takıma olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermeleri için fırsat." sözlerini sarf etti.
Vlahovic, bir önceki milli maç döneminde de sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer almamıştı.
SIRBİSTAN'IN MAÇLARI
Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ve Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
İSTANBUL'DA ÇALIŞACAK
Öte yandan A Spor'da yer alan habere göre, Sırbistan Milli Takımı'ndan izin isteyen Dusan Vlahovic, milli arayı en verimli şekilde değerlendirmek için özel antrenörü ve bireysel fizyoterapistini İstanbul'a getirdi.
Sırp golcü, bireysel çalışmalarının yanı sıra Beşiktaş'ın İstanbul'da gerçekleştireceği takım antrenmanlarında da yer alacak.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 26 yaşındaki Vlahovic, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.
Paunovic, "Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazır olup olmadığını ona sormalısınız. Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncuların milli takıma olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermeleri için fırsat." sözlerini sarf etti.
Vlahovic, bir önceki milli maç döneminde de sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer almamıştı.
SIRBİSTAN'IN MAÇLARI
Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ve Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
İSTANBUL'DA ÇALIŞACAK
Öte yandan A Spor'da yer alan habere göre, Sırbistan Milli Takımı'ndan izin isteyen Dusan Vlahovic, milli arayı en verimli şekilde değerlendirmek için özel antrenörü ve bireysel fizyoterapistini İstanbul'a getirdi.
Sırp golcü, bireysel çalışmalarının yanı sıra Beşiktaş'ın İstanbul'da gerçekleştireceği takım antrenmanlarında da yer alacak.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 26 yaşındaki Vlahovic, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.