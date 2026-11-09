1907 Fenerbahçe Derneği'nden geleneksel Anıtkabir ziyareti

1907 Fenerbahçe Derneği öncülüğünde bu yıl 23'üncü kez düzenlenen geleneksel Anıtkabir ziyaretine, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akan, 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4.500 genç katıldı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret eden katılımcılar, Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ulu Önder Atatürk'e olan bağlılıklarını göstermek ve şükranlarını sunmak amacıyla 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette, Dernek Başkan Vekili Mustafa Aygen başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı.
Heyet, Atatürk'ün huzuruna çıkmalarının ardından Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Halil Doğanyiğit'e de günün anlam ve önemine ithafen bir ziyarette bulundu.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret eden katılımcılar, Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ulu Önder Atatürk'e olan bağlılıklarını göstermek ve şükranlarını sunmak amacıyla 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette, Dernek Başkan Vekili Mustafa Aygen başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı.
Heyet, Atatürk'ün huzuruna çıkmalarının ardından Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Halil Doğanyiğit'e de günün anlam ve önemine ithafen bir ziyarette bulundu.
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