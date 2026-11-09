Fransa'da Kalulu yerine Kumbedi

Juventus forması giyen Pierre Kalulu, sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Kalulu yerine Wolfsburg forması giyen Sael Kumbedi, kadroya dahil edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 15:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransa'da Kalulu yerine Kumbedi
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UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve A Milli Takımımız ile karşılaşacak Fransa'da aday kadroda değişiklik yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Juventus'un Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Pierre Kalulu, sakatlığı nedeniyle Fransa'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Fransa, Kalulu'nun kadrodan çıkarıldığını resmi olarak duyurdu. Fransa'da Kalulu'nun yerine Wolfsburg forması giyen 21 yaşındaki Sael Kumbedi, aday kadroya dahil edildi.

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde perşembe günü İtalya deplasmanına gidecek ve pazar günü A Milli Takımımızı ağırlayacak.



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