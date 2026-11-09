NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre Miami Heat, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings ve Denver Nuggets, Kevin Porter Jr.'ı kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fischer, pazar günü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sacramento, Nique Clifford'ı Oklahoma City'ye takas ederek oyun kurucu eklemek için esneklik kazandı. Kaynaklara göre Kings ve Nuggets'ın yanı sıra Miami ile Portland'ı da Kevin Porter Jr.'a ilgi gösteren takımlar arasına ekleyebiliriz."
2026-27 normal sezonu öncesinde Milwaukee Bucks ile yolları ayrılan 26 yaşındaki Porter, kariyerine NBA'de devam etmek istiyor.
Marc Stein ve Fischer, 26 Ekim'deki haberlerinde yurt dışından da ilgi gören Porter'ın hemen yeni bir takım bulmasının beklenmediğini ancak NBA'de kalma konusunda iyimser olduğunu aktarmıştı.
Takımların sezon ilerledikçe guard rotasyonlarını yeniden değerlendirebileceği, mevcut oyun kurucularından beklediği katkıyı alamayan ekipler için Porter'ın bir seçenek hâline gelebileceği belirtildi.
Sacramento'nun Nique Clifford'ı Oklahoma City Thunder'a göndermesi de bu açıdan yeni bir alan açtı. Kings, anlaşmada Utah Jazz'in 2028 ve Minnesota Timberwolves'un 2030 ikinci tur draft haklarını alırken oyun kurucu takviyesi için esneklik kazandı.
Denver ve Sacramento, Porter henüz Milwaukee kadrosundayken oyuncu için olası bir takası da görüşmüştü. Ancak her iki takımın lüks vergisi çevresindeki sınırlı mali hareket alanı, muhtemel bir anlaşmayı zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.
"Sacramento, Nique Clifford'ı Oklahoma City'ye takas ederek oyun kurucu eklemek için esneklik kazandı. Kaynaklara göre Kings ve Nuggets'ın yanı sıra Miami ile Portland'ı da Kevin Porter Jr.'a ilgi gösteren takımlar arasına ekleyebiliriz."
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2026-27 normal sezonu öncesinde Milwaukee Bucks ile yolları ayrılan 26 yaşındaki Porter, kariyerine NBA'de devam etmek istiyor.
Marc Stein ve Fischer, 26 Ekim'deki haberlerinde yurt dışından da ilgi gören Porter'ın hemen yeni bir takım bulmasının beklenmediğini ancak NBA'de kalma konusunda iyimser olduğunu aktarmıştı.
Takımların sezon ilerledikçe guard rotasyonlarını yeniden değerlendirebileceği, mevcut oyun kurucularından beklediği katkıyı alamayan ekipler için Porter'ın bir seçenek hâline gelebileceği belirtildi.
Sacramento'nun Nique Clifford'ı Oklahoma City Thunder'a göndermesi de bu açıdan yeni bir alan açtı. Kings, anlaşmada Utah Jazz'in 2028 ve Minnesota Timberwolves'un 2030 ikinci tur draft haklarını alırken oyun kurucu takviyesi için esneklik kazandı.
Denver ve Sacramento, Porter henüz Milwaukee kadrosundayken oyuncu için olası bir takası da görüşmüştü. Ancak her iki takımın lüks vergisi çevresindeki sınırlı mali hareket alanı, muhtemel bir anlaşmayı zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.