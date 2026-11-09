Kevin Porter Jr.'a NBA'den dört talip

Miami Heat ve Portland Trail Blazers'ın da Kevin Porter Jr. ile ilgilendiği, tecrübeli guardın seçenekleri arasında Sacramento Kings ve Denver Nuggets'ın da bulunduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Kasım 2026 12:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kevin Porter Jr.'a NBA'den dört talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre Miami Heat, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings ve Denver Nuggets, Kevin Porter Jr.'ı kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fischer, pazar günü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sacramento, Nique Clifford'ı Oklahoma City'ye takas ederek oyun kurucu eklemek için esneklik kazandı. Kaynaklara göre Kings ve Nuggets'ın yanı sıra Miami ile Portland'ı da Kevin Porter Jr.'a ilgi gösteren takımlar arasına ekleyebiliriz."

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


2026-27 normal sezonu öncesinde Milwaukee Bucks ile yolları ayrılan 26 yaşındaki Porter, kariyerine NBA'de devam etmek istiyor.

Marc Stein ve Fischer, 26 Ekim'deki haberlerinde yurt dışından da ilgi gören Porter'ın hemen yeni bir takım bulmasının beklenmediğini ancak NBA'de kalma konusunda iyimser olduğunu aktarmıştı.

Takımların sezon ilerledikçe guard rotasyonlarını yeniden değerlendirebileceği, mevcut oyun kurucularından beklediği katkıyı alamayan ekipler için Porter'ın bir seçenek hâline gelebileceği belirtildi.

Sacramento'nun Nique Clifford'ı Oklahoma City Thunder'a göndermesi de bu açıdan yeni bir alan açtı. Kings, anlaşmada Utah Jazz'in 2028 ve Minnesota Timberwolves'un 2030 ikinci tur draft haklarını alırken oyun kurucu takviyesi için esneklik kazandı.

Denver ve Sacramento, Porter henüz Milwaukee kadrosundayken oyuncu için olası bir takası da görüşmüştü. Ancak her iki takımın lüks vergisi çevresindeki sınırlı mali hareket alanı, muhtemel bir anlaşmayı zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.