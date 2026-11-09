Charlotte Hornets, sol arka adalesinde zorlanma tespit edilen Kon Knueppel'ın en az dört hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Knueppel, çarşamba günü Brooklyn Nets karşısında sezonun ilk maçına çıkmış ancak yalnızca altı dakika oynadıktan sonra aynı bölgedeki sakatlığı nüksetmişti.
Duke çıkışlı oyuncu, geçen sezon Yılın Çaylağı oylamasını Cooper Flagg'in arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.
2025-26 sezonunda 81 karşılaşmaya çıkan Knueppel, 18.5 sayı ortalaması yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42.5 isabetle oynamıştı. Kaydettiği 273 üçlükle de ligin lideri olmuştu.
Hornets'ta tecrübeli oyun kurucu Dennis Schröder'in de sol arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Alman oyuncunun durumu iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.
Schröder, bu sezon çıktığı dokuz maçta 10.2 sayı, 4.8 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.
Charlotte, tecrübeli guardı ağustos ayında beş takımın yer aldığı bir takasla Cleveland Cavaliers'tan kadrosuna katmıştı.
Duke çıkışlı oyuncu, geçen sezon Yılın Çaylağı oylamasını Cooper Flagg'in arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.
2025-26 sezonunda 81 karşılaşmaya çıkan Knueppel, 18.5 sayı ortalaması yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42.5 isabetle oynamıştı. Kaydettiği 273 üçlükle de ligin lideri olmuştu.
Hornets'ta tecrübeli oyun kurucu Dennis Schröder'in de sol arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Alman oyuncunun durumu iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.
Schröder, bu sezon çıktığı dokuz maçta 10.2 sayı, 4.8 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.
Charlotte, tecrübeli guardı ağustos ayında beş takımın yer aldığı bir takasla Cleveland Cavaliers'tan kadrosuna katmıştı.
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