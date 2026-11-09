Hornets'a çifte sakatlık darbesi: Knueppel ve Schröder yok

Charlotte Hornets, Kon Knueppel'ın en az dört hafta forma giyemeyeceğini, Dennis Schröder'in ise iki hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 11:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hornets'a çifte sakatlık darbesi: Knueppel ve Schröder yok
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Charlotte Hornets, sol arka adalesinde zorlanma tespit edilen Kon Knueppel'ın en az dört hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Knueppel, çarşamba günü Brooklyn Nets karşısında sezonun ilk maçına çıkmış ancak yalnızca altı dakika oynadıktan sonra aynı bölgedeki sakatlığı nüksetmişti.

Duke çıkışlı oyuncu, geçen sezon Yılın Çaylağı oylamasını Cooper Flagg'in arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

2025-26 sezonunda 81 karşılaşmaya çıkan Knueppel, 18.5 sayı ortalaması yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42.5 isabetle oynamıştı. Kaydettiği 273 üçlükle de ligin lideri olmuştu.

Hornets'ta tecrübeli oyun kurucu Dennis Schröder'in de sol arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Alman oyuncunun durumu iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

Schröder, bu sezon çıktığı dokuz maçta 10.2 sayı, 4.8 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

Charlotte, tecrübeli guardı ağustos ayında beş takımın yer aldığı bir takasla Cleveland Cavaliers'tan kadrosuna katmıştı.



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