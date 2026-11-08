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Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de kusursuz performans!

Süper Lig'de sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanan Beşiktaş, iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, rakiplerine puan vermedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 22:57 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 23:00
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de kusursuz performans!
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Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon iç sahada gösterdiği performansla öne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynadığı 6 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılarak 6'da 6 yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların iç sahadaki galibiyetleri ve elde ettiği skorlar şöyle:

  • Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
  • Beşiktaş 6-2 Çorum FK
  • Beşiktaş 3-0 Erzurumspor
  • Beşiktaş 2-1 Kocaelispor
  • Beşiktaş 2-0 Başakşehir
  • Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği
6 MAÇTA 17 GOL ATTI

Beşiktaş, söz konusu 6 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Siyah-beyazlılar, iç sahadaki etkili performansıyla taraftarına da güven verdi.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek için bir sonraki maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 30 Kasım'da konuk edecek. 



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