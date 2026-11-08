Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de kusursuz performans!

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon iç sahada gösterdiği performansla öne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynadığı 6 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılarak 6'da 6 yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların iç sahadaki galibiyetleri ve elde ettiği skorlar şöyle:
Beşiktaş, söz konusu 6 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Siyah-beyazlılar, iç sahadaki etkili performansıyla taraftarına da güven verdi.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek için bir sonraki maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 30 Kasım'da konuk edecek.
- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
- Beşiktaş 6-2 Çorum FK
- Beşiktaş 3-0 Erzurumspor
- Beşiktaş 2-1 Kocaelispor
- Beşiktaş 2-0 Başakşehir
- Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği
Beşiktaş, söz konusu 6 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Siyah-beyazlılar, iç sahadaki etkili performansıyla taraftarına da güven verdi.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek için bir sonraki maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 30 Kasım'da konuk edecek.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü