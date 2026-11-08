Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.
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Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olan bordo-mavili takımın genç forveti Ali Habeşoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada hem galibiyeti hem de takımın hedeflerini değerlendirdi.
"ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYORUZ"
Trabzonspor forması giymekten mutluluk duyduğunu belirten Ali Habeşoğlu, daha fazla çalışarak takımına katkı sağlamak istediğini ifade etti.
Genç futbolcu, "Öncelikle maça iyi hazırlandık. Mental olarak çok iyiydik. Milli araya girmeden önce kazanmak istiyorduk. Herkesi kutluyorum. Hocama ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Trabzonspor forması giydiğim için çok mutluyum. Sahada ne kadar süre alırsam alayım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha fazla çalışarak Trabzonspor'a layık olmak istiyorum. Çok iyi gidiyoruz. Şampiyonluğu hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı
Trabzonspor'un genç forveti Ali Habeşoğlu'ndan şampiyonluk sözleri!
Trabzonspor'un genç forveti Ali Habeşoğlu, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, bordo-mavili takımın şampiyonluk hedefini dile getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.
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İŞARETLE
Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olan bordo-mavili takımın genç forveti Ali Habeşoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada hem galibiyeti hem de takımın hedeflerini değerlendirdi.
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