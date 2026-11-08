Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sidny Lopes Cabral "Harika bir maç çıkardık diyebiliriz. Üst üste 6. maçımızı da da kazandık. Bunun için çok mutluyuz" dedi.
Noah Saviolo ise "İyi bir karakter gösterdik 6 maçtır kaybetmiyoruz. Hocamız geldiğimizden beri biz de daha iyiye gittik. Herkes daha fazla odaklandı" ifadelerini kullandı.
Noah Saviolo ise "İyi bir karakter gösterdik 6 maçtır kaybetmiyoruz. Hocamız geldiğimizden beri biz de daha iyiye gittik. Herkes daha fazla odaklandı" ifadelerini kullandı.
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