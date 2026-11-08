Wagner Pina: 'İyi iş çıkardık'

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girdi.
Bordo-mavililerde karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Wagner Pina, teknik ekibin uyguladığı çalışma programının sahaya olumlu yansıdığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wagner Pina, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Takım olarak teknik ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazen çalışması gereken arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor, dinlenmesi gerekenler ise dinleniyor. Bugün sahada bunun meyvesini aldık. Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün mutluyuz."
Bordo-mavililerde karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Wagner Pina, teknik ekibin uyguladığı çalışma programının sahaya olumlu yansıdığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wagner Pina, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Takım olarak teknik ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazen çalışması gereken arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor, dinlenmesi gerekenler ise dinleniyor. Bugün sahada bunun meyvesini aldık. Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün mutluyuz."
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