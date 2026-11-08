Bugün
BİTTİ
Arca Çorum
0
Fenerbahçe
5
Bugün
BİTTİ
Alanyaspor
0
Trabzonspor
2
CANLI
Beşiktaş
2
Gençlerbirliği
0
Bugün
BİTTİ
Rizespor
2
Erzurumspor
1
Bugün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Karagümrük
4
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
2
Kayserispor
1
Bugün
BİTTİ
Boluspor
1
Bodrum FK
2
Bugün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
1
Batman Petrolspor
1
Bugün
BİTTİ
FC Köln
1
Leverkusen
2
Bugün
BİTTİ
Brighton
2
Brentford
0
Bugün
BİTTİ
C.Palace
1
Liverpool
3
Bugün
BİTTİ
Ipswich Town
1
Bournemouth
2
Bugün
BİTTİ
Sunderland
1
Chelsea
0
Bugün
BİTTİ
M. United
4
Aston Villa
4
Bugün
23:00
Atletico Madrid
Barcelona
Bugün
BİTTİ
SSC Napoli
1
Lazio
1
Bugün
BİTTİ
Genoa
1
AC Milan
2
Bugün
BİTTİ
Monza
0
Atalanta
1
Bugün
BİTTİ
Inter
2
Como
0
Bugün
22:45
Fiorentina
Juventus
Bugün
BİTTİ
Brest
2
Lyon
0
Bugün
BİTTİ
Le Mans
1
AS Monaco
1
Bugün
22:45
Lens
Marsilya

Wagner Pina: "İyi iş çıkardık"

Trabzonspor forması giyen Wagner Pina, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 21:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Wagner Pina: 'İyi iş çıkardık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girdi.

Bordo-mavililerde karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Wagner Pina, teknik ekibin uyguladığı çalışma programının sahaya olumlu yansıdığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Wagner Pina, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak teknik ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazen çalışması gereken arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor, dinlenmesi gerekenler ise dinleniyor. Bugün sahada bunun meyvesini aldık. Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün mutluyuz."



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.