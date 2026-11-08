Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de tarihe geçti

Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi farklı galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun ikinci dönemindeki ilk maçında Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'deki bir dönemine en farklı galibiyetle başlayan Türk teknik direktör oldu.
Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'deki bir dönemine en farklı galibiyetle başlayan Türk teknik direktör oldu.
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